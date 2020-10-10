اللواء/ كارول سلوم

تحدّثت عن مقابلة الرئيس سعد الحريري قائلة أنه ربما ليس بالفم الملآن قالها الرئيس سعد الحريري انا مرشح المبادرة الفرنسية. لقد قدم نفسه في هذه الصورة ومن الصعب التراجع الا اذا حصل ما ليس في الحسبان، لكن من راقب الحريري وما اطلقه من مواقف تيقن ان أمرا ما حصل خارج التركيبة المحلية امن له او مكنه من "اللوك السياسي" الذي ظهر فيه. وقالت لن يكون هناك اي مرشح احد سوى الحريري لا بل هناك صعوبة في ترشيح احد غيره من الرباعي الحكومي اي رؤساء الحكومات السابقين. هذه قناعة قائمة ما لم يحدث شيء ما وكله مرهون بالايام المقبلة ولقاءات الحريري وعملية جس النبض من المبادرة الفرنسية.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت: لا تعليق لـ"الثنائي الشيعي" على كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. لا موقف معلن، لا سلباً ولا حتى ايجاباً. وطالما أنه استمهل 72 ساعة لإجراء اتصالات فالجميع بانتظار ما سيتقدم به ويقوله. ولكن مجرد ان الثنائي لم يتلقف المبادرة ويعاجل الى إعلان موقفه منها يمكن تفسيره على أنه إشارة سلبية. المستجد أن هذا الترشيح أعاد الزخم للملف الحكومي واطلق الإتصالات مجدداً ولكن الموقف النهائي مرهون بخطوات الحريري ونتائج تواصله مع الآخرين. ولكن هذا لا ينفي وجود مؤشرات أولية يمكن لحظها، أولها إعلان "القوات اللبنانية" عدم السير بتكليفه وكذلك "الإشتراكي" مبدئياً، في وقت لا يبدو ان "التيار الوطني الحر" وقبله رئيس الجمهورية في وارد تبديل رأيه بعدما قاله الحريري.

الجمهورية/ جورج شاهين

أوضح أنه تزامناً مع وصول وفد مؤسسة "الفاريز ومارشال"، المكلّفة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى بيروت، استعداداً لمباشرة مهمتها، اظهرت سلسلة اللقاءات التي عقدها الوفد، انّ هناك عقبات تحول دون حصوله على المستندات المطلوبة لإتمام مهمته كاملة. وهو ما طرح مجموعة من الأسئلة، لا تقف عند حدود المصرف، وخصوصاً إن توسعت عملية التدقيق في اتجاه وزارات ومؤسسات أخرى.

الجمهورية/ بسام ضو

قال أن في لبنان، مرحليًا تقف عوامل كثيرة ومعقّدة، وهي في التحديد داخلية ـ إقليمية ـ دولية، أمام إحداث نقلة نوعية في إصلاح المجتمع اللبناني وتطويره، وإستئثار القوى السياسية الحالية وعلى إختلاف مشاربها، وما من أحدٍ معفى من المسؤولية، هو العائق الجدّي أمام تطوير لبنان، وحتى عمليًا تحقيق التقارب، وربما التكامل بينها، وينسف المشاريع الوطنية الهادفة إلى تغيير السلوكية السياسية الراهنة المنافية لأبسط قواعد العلم السياسي، وفي طليعتها مبادئ الديمقراطية. الحاصل اليوم، انّ هذا النظام القائم يتداول السلطة بطريقة مخالفة للنظام الديمقراطي، وقد كسب بعضًا من الشرعية الزائفة بالوعود والتحالفات الهّشة مع أحزاب تفتقد إلى الصدقية وتخالف القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، والتي تتخلّى عن مبدأ المشاركة الواسعة لمختلف الطبقات والشرائح الإجتماعية وحركات الوعي السياسي، حال شعورها بترسيخ مواقعها واستمالة مؤسسات القوة وإحتكارها.

الشرق/ عماد ادين أديب

تحدّث عن ترشيح الرئيس سعد الحريري وقال الكارثة لو لعبت القوى السياسية اللبنانية لعبتها التقليدية في المناورة او السقوط والشخصانية الطائفية فإنّ ذلك سوف يعني دخول لبنان -نهائياً- في النفق الاسود المخيف ووصول سعد الحريري الى قناعة راسخة ان اعتزال العمل السياسي هو افضل الحلول، والإقامة في باريس هي أفضل العواصم، وأنّ حشد السلاح في المدن اللبنانية هو الطريق الوحيد لحرب أهلية مدمرة.