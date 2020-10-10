روسيا اليوم

موسكو: مستعدون لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" دون شروط مسبقة

أعرب نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن استعداد موسكو لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" مع واشنطن دون شروط مسبقة تملى على روسيا. وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "بين القضايا الأكثر إلحاحا، تمديد معاهدة ستارت الروسية الأمريكية. نحن مستعدون لذلك دون شروط مسبقة، ونعرض على الولايات المتحدة ذلك دون تأخير متعمد". وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أكد في وقت سابق أن موسكو ليست مستعدة لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت الجديدة" بشروط واشنطن. ووصف فرص تمديد "ستارت الجديدة" التي تعتبر آخر معاهدة سارية المفعول في الاستقرار الاستراتيجي، بأنها "أقل ما يمكن"، وقال: "إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن لغة الإنذارات، فلن تكون هناك ستارت جديدة"، مضيفا أن روسيا ستضمن أمنها في أي سيناريو تنصه المعاهدة.

روسيا اليوم

الرئيس الأرمني يتهم تركيا بافتعال "سوريا أخرى" في القوقاز

دعا الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود "لوقف تدخل تركيا في الصراع" بإقليم قره باغ، قبل أن تتحول المنطقة إلى "سوريا أخرى في القوقاز". وقال في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز": "إذا لم نبدأ العمل على المستوى الدولي الآن لوقف تركيا، فهناك احتمال لتحويل هذه المنطقة إلى سوريا جديدة، وسيعاني الجميع". وأضاف أنه "في اللحظة التي تخرج فيها تركيا من هذه المعادلة" ستقترب المنطقة من الهدنة وتعود الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات. وحذر سركيسيان من أن احتمال وجود مسلحين أجانب في المنطقة بعد انتهاء القتال "لا يشكل تهديدا لأرمينيا فحسب، بل للقوقاز وروسيا".

روسيا اليوم

ترامب: يمكنني الانسجام مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن باستطاعته أن يكون على وفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وفي حديثه عبر برنامج The Rush Limbaugh Show، أشار ترامب إلى وجود تناغم بينه وبين الرئيس الروسي، مضيفا أنه واثق من أن هذا الشعور متبادل بين الزعيمين. وأضاف: "لكن أؤكد أنه سيكون من الأسهل عليه (بوتين) أن يتعامل مع هيلاري كلينتون أو جو بايدن". يشار إلى أن المرشح الديمقراطي الرئاسي جو بايدن، كان أطلق خلال المناظرة الانتخابية على الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب وصف "جرو بوتين".