الوكالة الوطنية للإعلام

قوى الأمن: تسليم كمية كبيرة من الأدوية الى وزارة الصحة بعد احباط تهريبها عبر المطار

أوضحت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" أنه "بعد احباط تهريب كمية كبيرة من الأدوية عبر المطار، قام عناصر فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في قوى الامن الداخلي بتسليمها الى وزارة الصحة، بناء على إشارة النيابة العامة المالية، وبخاصة أن بعض هذه الأدوية بدأ ينفد من الصيدليات، بعد ورود تعليقات من مواطنين بحاجة له".

وكالة الأناضول

البرهان يعتذر للشعب السوداني عن المعاناة المعيشية‎

اعتذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الخميس، للمواطنين في السودان عن معاناتهم المعيشية. جاء ذلك في كلمة للبرهان خلال احتفال نظمته المبادرة الشعبية للسلام (أهلية) بساحة الحرية في العاصمة الخرطوم، للمشاركين بمفاوضات السلام في جوبا. وقال: "نحن على العهد مع الشعب السوداني في الوفاء بالتغيير، ونعتذر للمواطنين عن المعاناة في الوقوف في صفوف الوقود والخبز". ويأتي كلام البرهان بعد ساعات من تصريح لنائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قال فيه "إن بلاده لا تمتلك عصا موسى لتجاوز الضائقة الأمنية والاقتصادية". ويعاني السودان، في الآونة الأخيرة، من أزمة خانقة في الوقود والخبز، ظهرت من خلال مشاهد وقوف المواطنين ساعات طويلة من أجل الحصول عليهما. ويرزح السودان، الذي يواجه أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات واسعة، تحت دين يتوقع أن يصل 56 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، ويعاني في الوقت نفسه تدهورا مستمرا في عملته الوطنية. وفي الاحتفال ذاته، دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للانضمام إلى مسيرة السلام، كلا من "حركة تحرير السودان" بقيادة عبدالواحد محمد أحمد النور، و"الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال" بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس القرغيزي السابق أتامباييف يتعرض لمحاولة اغتيال

أعلنت كوندوز جولدوبايفا، مستشارة الرئيس القرغيزي السابق، ألمازبيك أتامباييف، عن تعرضه لمحاولة اغتيال. بيشكيك - سبوتنيك. وكتبت جولدوبايفا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعرض الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف لمحاولة اغتيال. سندلي ببيان رسمي في وقت لاحق". وأضافت المستشارة أن "سيارة الرئيس السابق تعرضت لإطلاق نار ولكنه نجا من محاولة الاغتيال". وشهدت قرغيزستان في 4 تشرين الأول/ أكتوبر انتخابات برلمانية تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 بالمئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 بالمئة من الأصوات و"ميكينيم قرغيزستان" (قرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 بالمئة، و" قرغيزستان" بنسبة 8.73 بالمئة و" بوتون قرغيزستان "(" قرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 بالمئة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المائة. وتجمع يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر في ساحة علاء تو، المركزية ببشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد. وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثانٍ على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية. وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض" ، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.