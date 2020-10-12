نداء الوطن 8 / 10 /2020

" الكيمياء" لفرنسية وأميركية طورتا" مقصات جزيئية"

منحت جائزة نوبل للكيمياء الفرنسية شاربانتييه والأميركية جنيفر داودنا، وهما عالمتا وراثة طورتا" مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية، فيما يعتبر إنجازً ثورياً في مجال الكيمياء. وباتت سادس وسابع امرأة تفوز بنوبل الكيمياء منذ العام 1901. وكانت العالمتان وزملاؤهما أعطوا في حزيران 2012 في مجلة "ساينس" مواصفات أداة جديدة تسهلّ تعديل الجينوم، وهل آلية تسمّى " كريسبر/ كاس9 وتعرف بــــ" المقصّات الجزيئية". وتُعتبر هذه الأداة سهلة الاستعمال، وقليلة التكلفة، وتتيح للعملاء قصّ الحمض النووي بدقة في المكان الذي يريدونه، لأهداف منها مثلاً التسبب بطفرة جينية أو تصحيحها ومعالجة أمراض نادرة. وجائزة السلام المرموقة التي تكلل موسم نوبل وهي الوحيدة التي تمنح في العاصمة النروجية، وتثير سيلاً من التكهنات، تؤججها السرية المحيطة منذ ما لا يقل عن نصف قرن بقائمة المرشحين.

8 / 10 /2020

14 مليون طنّ من الميكروبلاستيك مكدّسة

ينتشر في قاع البحار نحو 14 مليون طنّ من الميكروبلاستيك الناجم عن تحلّل كمّيات كبيرة من المخلّفات التي تصبّ كلّ سنة في المحيطات، بحسب الوكالة الوطنية الأسترالية للأبحاث. وهذه الكمّية من الجزيئات الصغيرة الملّوثة هي أكبر بـــ 25 مرة من تلك المذكورة في دراسات سابقة، بحسب المصدر عينه. ولجأت الوكالة البحثية الأسترالية " اس سي آي ار أو" في تقريرها العالمي الأول لجزيئات البلاستيك الصغيرة في قاع البحار، إلى بيروت في وسعه الوصول إلى عمق 4 آلاف متر لأخذ عينات من مواقع قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا. وقالت المشرفة " على هذه الدراسة إن "النفايات البلاستيكية التي ترمى في المحيطات تتحلّل وتتفتت لتتحوّل إلى جزيئات بلاستيك صغيرة". ودعت إلى اعتماد تدابير عاجلة لإيجاد حلول لمشكلة تلوث البحر بالبلاستيك الذي يؤثر على النظم البيئية والثروة الحيوانية وصحة البشر.

8 / 10 /2020

التدخين يؤثّر على مشيمة الحوامل حتّى بعد الإقلاع عنه

أفادت دراسة فرنسية حديثة بأن استهلاك التبغ قد يؤثر على مشيمة (Placenta) المرأة الحامل حتى عند الإقلاع عن التدخين قبل الحمل. ودرس باحثون من المعهد الوطني (إنسيرم) ( سي أن ار اس) وجامعة غرونوبل الحمض النووي في مشيمة 568 امرأة توزعّن على ثلاث فئات: اللواتي لا يدخّن أبداً، من توقفن عن التدخين قبل ثلاثة أشهر من الحمل فيما تضمّ الثالثة اللواتي واصلن التدخين قبل الأخيرة تغيّرات في 178 منطقة من مجين المشيمة لا تؤثر على تسلسل الحمض النووي بل على طريقة التغيير الجيني. وتؤدي المشيمة السريعة التأثر بمركبات كيميائية متعددة دوراً أساسياً في نمو الجنين.

الشرق الأوسط 9 / 10 /2020

جائزة نوبل للطب 2020... جهود اكتشاف التهاب الكبد الفيروسي" سي"

فاز علماء الفيروسات الذين اكتشفوا التهاب الكبد سي بجائزة نوبل في الطب لعام 2020، والفائزون هم: ألتر من المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، هوتون من جامعة ألبرتا، رايس من جامعة روكفلر وسيشترك الفائزون في جائزة قدرها 10 ملايين (1.1 مليون دولار أميركي) في تحديد ووصف هذا الفيروس عام 1989. الطريق لتطوير علاجات فعالة ومتوفرة حالياً ضد هذه العدوى الفيروسية التي تسبب مئات الآلاف من الوفيات سنوياً. وتقدر منظمة الصحة العالمية (Who) أن 71 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بشكل مزمن بالتهاب الكبد سي، والذي يسبب ما يقرب من 400 ألف حالة وفاة سنوياً، معظمها من تليف الكبد وسرطان الكبد. في مؤتمر صحافي، أشار ألتر إلى أن الباحثين استغرقوا ست سنوات لاستنساخ جزء صغير من جينوم التهاب الكبد الوبائي الفيروسي، وأعرب عن شكوكه بشأن إمكانية إجراء مثل هذه الأبحاث المضنية اليوم. وأدت نتائج الأبحاث التي أجراها الفائزون الثلاثة بالجائزة وغيرهم من الباحثين، إلى تحسينات كبيرة في إجراء اختبار فحص وجود فيروس التهاب الكبد سي وعلاجه. وفي العقد الماضي، تم استبدال العلاجات القديمة. قالت بارنز العلاج يتطلب اتباع نظام دوائي لمدة 8-12 أسبوعاً. ويشير كثير من الباحثين الطبيين إلى أن الجائزة أسهمت في تسليط الضوء على هذا الوباء الصامت المنتشر عالمياً على نطاق واسع لالتهاب الكبد بفيروس سي.