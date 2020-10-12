TL

هل يشهد تشرين الأول خرقا على محاور عدة، بمحطات أولها الإطار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية. وثانيها الاستشارات النيابية الملزمة بدعوة من رئيس الجمهورية. وثالثها الذكرى السنوية الأولى لثورة السابع عشر من الجاري.

المنار

عشية الاثنين المتشابك بملفاته وقضاياه، انطلقت الاتصالات السياسية حول الأزمة الحكومية، وأولى ثمارها لقاءان محددان: الأول بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري في قصر بعبدا، والثاني في عين التينة بين الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

nbn

بعد أسبوع الحرائق التي زنرت نيرانها مناطق عديدة، والحوادث الممتدة من الطريق الجديدة إلى الأشرفية والجية، يطل أسبوع حافل بالمحطات من الترسيم إلى الحكومة. ذلك أن الرئيس سعد الحريري يطلق في الساعات المقبلة، دورة اتصالات مع المراجع والقوى والكتل السياسية والنيابية، تأسيسا على موقفه: انا مرشح لرئاسة الحكومة. وتقوده هذه الاتصالات إلى قصر بعبدا غدا. كما اتصل بالرئيس نبيه بري واتفقا على لقاء يعقدانه غدا أيضا. وهذه المشاورات كانت مساء اليوم محور اجتماع الحريري مع رؤساء الحكومات السابقين.

mtv

الإرباك سيد الموقف سياسيا وتربويا وصحيا. سبب الإرباك السياسي مبرر: عدم وضوح الصورة الحكومية، بانتظار معرفة ما ستسفر عنه مبادرة الرئيس سعد الحريري. والمبادرة الحريرية انطلقت مبدئيا عصر اليوم مع اجتماع الرئيس الحريري برؤساء الحكومات السابقين، وتنطلق غدا عمليا وفعليا عبر زيارتين يقوم بهما الحريري إلى بعبدا وعين التينة. وعليه، فإن مواقف الأطراف المختلفة ستتبلور بدءا من الاثنين وصولا إلى الأربعاء المقبل، أي عشية الاستشارات.

NTV

سعد الدين الحريري الثاني أمسك بخيوط اللعبة السياسية، فبدأ مشاورات اليوم رئيسا مكلفا قبل الغد اجتمع برؤساء الحكومات السابقين، أجرى اتصالين بكل من عون وبري، واتفق على مواعيد الاثنين، ليستكمل في الأيام المقبلة مرحلة "التطبيع" السياسي مع بقية الأفرقاء، بهدف تجميع الحاصل ليوم الخميس.

OTV

غدا، سعد الحريري في بعبدا ثم عين التينة. والثلاثاء في السادسة مساء، كلمة مرتقبة لجبران باسيل، هي الأولى له بعد الخروج من المستشفى. والخميس موعد محدد للاستشارات النيابية الملزمة. فلننتظر ونر.

LBC

يريدها، وفي سبيلها يهون كل شيء: الاتصال برئيس الجمهورية لأخذ موعد للقائه غدا. والاتصال برئيس المجلس للقائه غدا أيضا. يريدها، وفي سبيلها يتجرع السم، ولا يعارض إعطاء حقيبة المال لثنائي "أمل"- "حزب الله"، ولو قال إنها لمرة واحدة. يريدها، وفي سبيلها لا مشكلة لديه إن افترق عن نادي رؤساء الحكومات السابقين.

الميادين

طبيب ترامب: الرئيس لم يعد ناقلاً لعدوى فيروس كورونا.

الجزيرة

أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة وتنفيذ قصف أدى إلى مقتل مدنيين.

العربية

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على أن البلاد تواجه تحديا كبيرا اليوم عنوانه استقرار الدولة. وأكد في كلمة ألقاها خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة أنه لا يمكن المصالحة مع من يريد هدم مصر، أو تشريد شعبها.