لبنان الحر

تفقد رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ مكان الانفجار الذي وقع في مبنى في ​طريق الجديدة​.

صوت لبنان

أعلن ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ الدكتور ​طارق المجذوب​ في قرار حول بدء التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وتنظيمه في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2021/2020، ان "التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمدارس العاملة يبدأ بدوام بعض الظهر للتلامذة غير اللبنانيين للعام الدراسي 2021/2020 من خلال التعليم المدمج الجزئي والتدريجي".

radio orient

بدعوة من جمعية الدعم الوطني والدولي للمنقذين SENIS، أقيم في باريس احتفال لإحياء ذكرى ضحايا انفجار 4 آب 2020 في بيروت، حيث وضع سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان الورود على ضريح الجندي المجهول تحت قوس النصر، تكريمًا لذكرى الشهداء اللبنانيين وشجاعة من يضحّون بأنفسهم لمساعدة وإنقاذ الآخرين. ودوّن عدوان على الضريح ما يلي: "تخليداً لذكرى جميع الشهداء وتحيةً لجهود المسعفين، إلى من يبذل نفسه في خدمة أخيه الإنسان".

اذاعة النور

تفقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الحاج حسين جشي الأماكن المتضررة من الحرائق في خراج بلدة قانا الجنوبية، بمشاركة عدد من فاعليات وشخصيات البلدة، ومسؤولي فرق الإطفاء في جمعية الرسالة الإسلامية والدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية.

صوت المدى

عقد تجمع مستشفيات بعلبك الهرمل اجتماعه الأول، بحضور ممثل تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب علي المقداد، ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر ومدراء المستشفيات الخاصة. وأكد المقداد ان "هدف هذا التجمع هو تنظيم العمل الطبي في المنطقة ومنع التعدي على الكادر الطبي، إضافة إلى تأكيد أن البقاع برهن انه يمتلك الكوادر الطبية المميزة التي ظهرت خصوصا في هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد".