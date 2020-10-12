اللواء/ غاصب المختار

رأى أن عملية التكليف أهون من عملية التأليف والتكليف حاصل الخميس سواء بتسمية الرئيس سعد الحريري او سواه وهذا القرار يبقى للكتل النيابية التي حددت شروطها، متسائلا من سيتولى تدوير الزوايا في عملية التأليف؟

الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصادر سياسية مطلعة، بأنّ إعلان رئيس المجلس النيابي عن تاريخ بدء مفاوضات ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل، دفع بالمجتمع الدولي إلى الاهتمام اكثر بالوضع اللبناني، بهدف رعاية هذه المفاوضات، وكل هذا دعاهم للمساعدة والإسراع بتشكيل حكومة، لذا عادت السياسة الدولية للعب دورها من جديد على الساحة اللبنانية.

الديار/ ابتسام شديد

نقلت عن المقربين من المختارة قولها ان النائب السابق وليد جنبلاط ينظر بقلق كبير الى المرحلة الراهنة ويتخوف من انزلاق لبنان الى مرحلة أخطر وهو لذلك يحاول ان لا يشارك في لعبة الاستثمار في الأزمة كما يفعل أفرقاء آخرون حيث يعتقد المقربون ان رادارات المختارة تلتقط إشارات خطيرة جدا في ما يتعلق بالوضع اللبناني.

الجمهورية/عماد مرمل

نقل عن مقربين من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قولها ان ليس لديه فيتو مسبق على اي اسم، بل هو سيحتكم حصراً الى نتائج الاستشارات، وسيتعاون مع الرئيس المكلّف الذي تسمّيه أكثرية النواب، بمعزل عن هويته، وذلك تقيّداً بالأصول الدستورية والديموقراطية. كما أوضحت أوساط بعبدا، أن الرئيس ميشال عون سيحترم إرادة الكتل النيابية، إذا توافقت غالبيتها على تسمية الحريري ليتولّى تشكيل الحكومة، وبالتالي لن تكون عنده مشكلة في التعاون معه تحت سقف المبادرة الفرنسية.

الجمهورية/ مرلين وهبة

نقلت عن أوساط ديبلوماسية انّ روسيا تؤيّد بشكل كبير ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهي لطالما كانت مع ضبط الحدود البحرية والبرية وتحسين الوضع الاقتصادي والأمني في لبنان، لأنّه يؤثر في المنطقة، وينعكس إيجابا او سلباً على الداخل السوري. وأشارت المصادر، إلى أن الأطراف الروسية تعتبر انّ الأزمة الاقتصادية في لبنان تأثرت بها سوريا أضعافا، وهي متخوفة من الوضع الأمني الذي اذا انفلش لبنانياً سينعكس حكماً على الداخل السوري، بخاصة انّ هناك مليون ونصف لاجئ سوري في لبنان. لذلك، تحرص روسيا في المرحلة الراهنة على استتباب الوضع الأمني في لبنان، وعلى حلّ الأزمة الاقتصادية فيه. ومن هذا المنطلق، تتواصل الأطراف الروسية في المرحلة الراهنة مع كافة الأطراف اللبنانية.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن مصادر "التيار الوطني الحر" رفضه اعتبار موقفه بمثابة قطع الطريق على الحريري: "لا نقفل اي باب في وجه اي لبناني من أجل اي مبادرة ذات طابع إنقاذي ومهما اختلفنا في السياسة مع اي طرف، فنعتبر أننا كاللبنانيين جميعاً معنيون بإنقاذ مجتمعنا وشعبنا لذلك كل من يقفل الباب أمام مقترح إيجابي متوازن يأخذ في الاعتبار وفي التساوي موقع كل المكونات فلا يمكن ان نختلف معه، أما أن نلمس بشكل او بآخر محاولة تهميش وإقصاء وقفز فوق معطيات دستورية وشعبية وبرلمانية فهذا غير مقبول".