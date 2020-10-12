The Wall Street Journal

أرمينيا وأذربيجان تتوصلان إلى وقف لإطلاق النار بعد محادثات بوساطة روسية

وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كراباخ، حسبما أعلنت روسيا التي قادت جهود الوساطة بينهما. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نظيريه في البلدين المتنازعتين، وافقا على مبادرة موسكو لوقف القتال، بعد لقاء جمعهما في العاصمة الروسية. كما أضاف لافروف أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على بدء محادثات "جادة" لتسوية النزاع، وتحدث أيضًا عن تبادل للأسرى وجثث القتلى بين الطرفين، مشيرًا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمل وسيطًا في العملية الإنسانية. وأدلى لافروف بهذه التصريحات بعد انتهاء محادثات استمرت 10 ساعات مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني في موسكو.

Haaretz

لبنان يغلق الحانات والنوادي الليلية للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان يوم الأحد عن فرض قيود جديدة مشددة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. وأصدر وزير الداخلية العميد محمد فهمي أمرًا يقضي بإغلاق الحانات والملاهي والمراقص الليلية في كافة أراضي البلاد حتى إشعار آخر تحت طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. وينص القرار أيضًا على إبقاء العمل بتوقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة الأولى بعد منتصف الليل لغاية السادسة صباحا من كل يوم في كافة مناطق المناطق.

روسيا اليوم

بيلاروس: اعتقال العشرات من نشطاء وأنصار المعارضة في شوارع مينسك

اعتقلت الأجهزة الأمنية في بيلاروس، اليوم الأحد ما لا يقل عن 67 شخصًا من أنصار المعارضة، بالإضافة إلى صحفيين كانوا يغطون المظاهرات في مينسك ومدن أخرى في البلاد. وقام مركز "فيسنا" لحقوق الإنسان، غير المسجل لدى السلطات البيلاروسية، بنشر، قائمة بأسماء 67 شخصا تم اعتقالهم، على موقعه في الإنترنت. وذكر المركز، أن أكثر من نصفهم 35 شخصًا، هم من الصحفيين والمصورين الصحفيين الذين غطوا احتجاجات المعارضة. وضمن الموقوفين، كانت مجموعة من مراسلي "تاس": ناتاليا فيدوسينكو، ويوري شمشور، وغافريل غريغوروف وفاليري ستيبتشينكوف، الذين أطلق سراحهم بعد فترة وجيزة.