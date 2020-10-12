وكالة الأناضول

رئيس البرلمان التركي: أرمينيا باتت معضلة عالمية

مصطفى شنطوب أشار إلى مواصلة أرمينيا استهداف المدنيين رغم اتفاق الهدنة مع أذربيجان في موسكو

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأحد، إن أرمينيا باتت معضلة عالمية، مستنكرا خرق يريفان للهدنة مع أذربيجان. وفي تغريدة عبر تويتر، أوضح شنطوب أن أرمينيا تواصل هجماتها عبر استهداف المدنيين، رغم اتفاق الهدنة مع أذربيجان في موسكو، وشدد أن الهجمات تشكل جريمة حرب، لاستهدافها المدنيين بشكل مباشر. وأكد ضرورة مقاضاة أرمينيا على هذه الجرائم، مضيفا: أرمينيا باتت معضلة عالمية". وفي 27 أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني على مناطق مأهولة مدنية. وفي إطار العملية، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني. والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا. لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة الأذربيجانية بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 34 مدنيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب: يمكنني الخروج من القبو الآن... أصبحت محصنا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه لم يعد مصابا بمرض "كوفيد -19" ولا يمثل خطرا كناقل للعدوى، وذلك في ظل استعدادته لاستئناف حملته الانتخابية غدا والعودة إلى التجمعات الكبيرة. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن التحاليل أكدت أنه قادر على مواصلة الحملة الانتخابية دون أن يشكل خطرا على الآخرين. وهو ما أكده طبيبه في وقت سابق. وفي حديثه للقناة قال الرئيس الأمريكي: "لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة. يبدو أنني محصن ويمكنني الخروج من القبو". وأعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم الأحد، أن ترامب لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس. وجاء في بيان لطبيب البيت الأبيض، أنه بعد الفحوصات الأخيرة للرئيس الأمريكي لم يعد يشكل خطورة على الآخرين كناقل لفيروس كورونا المستجد. وأضاف البيان أن ترامب لم يعد يعاني من الحمى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أنه حالته باتت في تحسن فيما يخص الأعراض الأخرى. وفي وقت سابق، مساء أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول مناسبة عامة بعد علاجه من كورونا: "إنني بصحة جيدة".