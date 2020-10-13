الجزيرة - السعودية

رسالة من خادم الحرمين الشريفين لأمير الكويت

استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر السيف أمس، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث سلم سموه لأمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-. وقد حمّل سمو أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري.

أخبار الخليج - البحرين

وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، اليوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠، اجتماعا مع السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحضور الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون الدولية، وسعادة السفير جمال الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وخلال اللقاء، أكد سعادة وزير الخارجية اعتزاز مملكة البحرين بالتعاون المستمر بين مملكة البحرين ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيدًا بالجهود الفاعلة التي يقوم بها المكتب في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومكافحة تمويله، مشددًا سعادته على ضرورة الدفع بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة نحو آفاق أرحب لتجفيف منابع الإرهاب وردع كل من يدعم التنظيمات الإرهابية أو يمولها. وأكد وزير الخارجية أن الإرهاب يمثل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه دول المنطقة والعالم أيضا لما له من تأثيرات على الاستقرار والاقتصاد والمجتمعات، الأمر الذي يتطلب تعاونا شاملا ومستمرا من المجتمع الدولي لمواجهة الميليشيات الإرهابية التي تسعى بكل السبل إلى تحقيق أهدافها ومصالحها على حساب استقرار وأمن الدول والمجتمعات، موضحا أن مملكة البحرين تدعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

الاتحاد - الإمارات

أبو الغيط: نقف بجانب العراق لتعزيز سيادته

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقوف الجامعة إلى جوار الحكومة العراقية في كفاحها الجاد من أجل تعزيز سيادة العراق وصيانة وحدته وتكامل ترابه الوطني، والحفاظ على وحدة السلاح بيد الدولة. جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة اليوم، عقب لقاء أمينها العام مع فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق والوفد المُرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. وأفاد البيان بأن جلسة المباحثات تناولت مُجمل التطورات على الساحتين العربية والعراقية والأوضاع الإقليمية المختلفة، وبالذات ما يشكل منها تهديداً للعراق أو دول عربية أخرى، حيث عبر الوزير العراقي من جانبه عن تقديره لمواقف الجامعة المساندة للعراق عموماً وفي مواجهة الاعتداءات التركية علي وجه الخصوص. وذكر البيان أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء كذلك على أن الجامعة تُعبر عن مواقف جماعية عربية رافضة لكافة هذه التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، بكافة صورها وأياً كان مصدرها، وأياً كانت القوى الإقليمية التي تُمارسها.