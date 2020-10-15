واشنطن تخلط بين التكتيكات والاستراتيجية: مخاطر إغلاق السفارة الأميركية في بغداد - دانا سترول، بلال وهاب و باربارا أ. ليف – 9/10/2020

يعرّض تهديد الولايات المتحدة بإغلاق السفارة في بغداد العلاقة الأميركية-العراقية للخطر. فالإدارة الأميركية ترغم قائداً يتمتع بعقلية إصلاحية على اتخاذ خيار ثنائي غير منيع: مواجهة الميليشيات المدعومة من إيران، عسكرياً إذا لزم الأمر، أو إغلاق السفارة الأميركية وإضعاف العلاقة الثنائية. وقد قوبلت خطة بديلة ظاهرية لنقل عمليات السفارة إلى «إقليم كردستان» في شمال البلاد أو "قاعدة الأسد الجوية" في الغرب بردّ متوقّع، حيث سبق أن تعرّض كلا المَوْقِعين لنيران إيرانية مباشرة وغير مباشرة. وتخاطر الولايات المتحدة من خلال نهجها القائم على المحصلة الصفرية (دون رابح أو خاسر)، بإضعاف الحليف وزيادة تمكين الخصوم. ويتمثل السؤال الأساسي بالنسبة لصناع السياسة الأميركيين فيما إذا كان لدى العراقيين القدرة والإرادة لوقف هجمات الميليشيات بشكل كامل وفوري. وعندما كان عدد القوات الأميركية في البلاد في ذروته عام 2007 حيث بلغ قرابة 170 ألف عنصر، لم تتمكن تماماً هذه القوات المدربة والمجهزة بشكل كبير من وقف الهجمات المدعومة من إيران على نحو كامل. وفي المقابل، ترزح قوات الأمن العراقية تحت وطأة أعباء تفوق طاقتها، وتفتقر إلى التجهيز الكافي، ولا تزال تعيد انتشارها في الميدان وتتدرب من جديد بعد انهيارها عام 2014. فضلاً عن ذلك، كان العراق ضحية فساد قادة رأوا أنه من المفيد استخدام مجتمع الميليشيات، إن لم يكن تنميته، لخدمة أغراضهم الخاصة. واليوم يسلط العراق الضوء على التداعيات الاستراتيجية للخطوات التكتيكية. فعلى الرغم من كَوْن الكاظمي أول زعيم عراقي على استعداد لمواجهة هذا النظام الفاسد والمتأصل الذي تستفيد منه إيران، إلا أنه يفضل انتهاج مقاربة تدريجية تتجنب إثارة المواجهة التي يعتقد أنه لا يستطيع الفوز بها حالياً. وقد سبق أن وجّهت الإدارة الأميركية ضربة سياسية مدمّرة - ولكن ضد الهدف الخطأ. وسيكون من الأفضل التنسيق عن كثب وحشد الدعم الجماعي المطلوب للكاظمي، خشية أن يعتقد أولئك الذين يظلون على الحياد في العراق وخصوم الكاظمي أن وقف الدعم الأميركي سيقوض فرصه بالنجاح.

ناغورنو قرة باخ حرب المائة عام – 12/10/2020

لا تعتبر المعارك الأخيرة حول ناغورنو كاراباخ طارئة بالنظر إلى أنها استئناف حرب بدأت من ثلاثين سنة ولم تتوقف إلا بهدنة هشة منذ ست وعشرين سنة. بدأت تلك الحرب بتوازن قوة في صالح الأرمن ويبدو أنها تستأنف على تغير في تلك الموازين. وهي ذاتها ليست حرباً طارئة بالنظر إلى أنها استئناف لخلاف بدأ منذ مائة سنة ولم يجد حلاً جذرياً. ومثل كل مناطق تماس القوى الفاعلة تبدو منطقة القوقاز منطقة زلازل سياسية، أحدها الصراع الأرميني الأذري حول إقليم ناغورنوكاراباخ. وهو جرح مفتوح منذ 1920، تتداخل فيه الجغرافيا والتاريخ، يتغذى من الدين (الإسلام الأذري / المسيحية الأرمينية) والاقتصاد (ملف الطاقة) ويتعمق بلعبة التوازنات الإقليمية والدولية. وإذا كان الخيار العسكري هو الطاغي اليوم فإن مآل الأزمة محكوم بالضرورة بالحل السياسي. وقد يكون الخيار العسكري لفرض شروط سياسية جديدة نحو حل ما. لكن المؤكد أن التحكم في الصراع ومنعه من الخروج عن السيطرة يقتضي قناعة من القوى الخارجية الفاعلة في الملف وطرفي الصراع المباشر بضرورة الاستناد إلى الشرعية الدولية واعتبارها غطاء مقبولاً من الجميع.