TL

كل الأنظار توجهت جنوباً إلى الحدث التاريخي في الناقورة، حيث عقدت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، الاجتماع الذي عقد في خيمة برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية وصف بالبروتوكولي الاستكشافي، جولته الثانية حددت في السادس والعشرين من الشهر الحالي وقد أطلع رئيس الوفد اللبناني للتفاوض العميد الركن بسام ياسين رئيس الجمهورية على أجوائه التي كشفت المصادر بأنها كانت إيجابية.

المنار

عدو لم يأخذ من أول اللقاءات غير المباشرة ما كان يريد – أي صورة تجمعه مع الوفد اللبناني، كما لم يكن – حزب الله وحركة امل – يريدان للعدو أن يأخذ شيئاً حتى بتكوين عديد الوفد، ولهذا كان بيان منتصف الليل الذي سبق المفاوضات، منطلقاً من التزام ثنائي المقاومة بالثوابت الوطنية، ورفض الانجرار إلى ما يريده العدو الإسرائيلي.

nbn

على مدى سنوات عشر نقب رئيس مجلس النواب نبيه بري في كل مصطلح وكلمة وتفصيل قبل أن يكون نتاج عقد من العمل. اتفاق إطار هو بمثابة خارطة طريق تحفظ سيادة الوطن وحقه في ثرواته بالتكافل والتضامن.

mtv

خطر حقيقي منتظر ومتوقع كان يواجه الوفد اللبناني إلى مفاوضات الترسيم والخطر سيرافقه طالما استمرت هذه المفاوضات. والقلق مبرر، لأنه ليس سهلاً استرجاع الحق المسلوب من الإسرائيلي، خصوصاً متى تعلق الأمر بحدود وماء وثروات باطنية .

NTV

قبل ترسيم التكليف، كانت الناقورة تشهد أول تفاوض للترسيم البحري بين لبنان والعدو الإسرائيلي بوجود شاهدين أميركي وأممي، وقد التزم الوفد اللبناني بكامل مندرجات رفض التطبيع من الصورة التذكارية التي غاب عنها إلى تعمد إلقاء أي كلمة مباشرة أو نظرة باتجاه عدوه وبعد لقاء التعارف عبر وسطاء حدد التفاوض الثنائي بعد أسبوعين.

OTV

بين الترسيم التقني الحدودي الذي انطلقت مفاوضاته في الناقورة، والترسيم السياسي الداخلي المطلوب حتى يلزم بعض الأفرقاء حد الصلاحيات وحدود الدستور، سواء في موضوع دور رئاسة الجمهورية بتولي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية، كما تنص المادة 52 من الدستور، أو لجهة الشراكة في تأليف الحكومة، حيث يصدر رئيس الجمهورية مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 53.

LBC

اعتباراً من تاريخ 14 تشرين الأول 2020 لبنان الرسمي يفاوض دولة إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية.

مجرد القبول بالتفاوض حتى ولو سمي تفاوضاً تقنياً يعني على الأقل الاعتراف بوجود دولة إسرائيل وسقوط كل الشعارات التي نادت بإزالتها.

الميادين

اتفق وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال اجتماعهما في القاهرة لبحث المسار الدستوري للمرحلة المقبلة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، والوصول إلى صيغة توافقية حول الدستور.

الجزيرة

شدد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، على "أننا سنواصل الدفاع عن حقوقنا في شرق المتوسط وفي ​قبرص التركية​"، معلناً أن "أعمال ​التنقيب​ التي نقوم بها أدت إلى اكتشافات هائلة للغاز.

العربية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا سترد بالمثل على العقوبات بسبب قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني. وقال لافروف: "لن يقدّم الألمان أي حقائق على الرغم من كل الالتزامات القانونية الدولية.