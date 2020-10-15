لبنان الحر

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة سامي الجميل أننا أمام مفترق طرق في لبنان، فإما أن نختار الذهاب إلى جهنم، وإما أن نختار الذهاب نحو ظروفٍ أفضل".

صوت لبنان

أعرب رئيس كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​، في تصريح بعد لقائها وفداً من "​التيار الوطني الحر​" بمقر التيار في ميرنا الشالوحي، عن أملها بأن "نخرج من ​الأزمة​ في أسرع وقت"، مشيرة إلى أنه "بكافة اللقاءات التي قمنا بها، كان هناك التزاماً واضحاً بالورقة الإصلاحية".

radio orient

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن "تكتل الجمهورية القوية لن يسمي الحريري في الاستشارات على الرغم من الصداقة"، مضيفاً أن "التكتل لن يسمي أي شخصية لرئاسة الحكومة في الاستشارات".

اذاعة النور

أعلنت كتلة التنمية والتحرير أنّها ستشارك بالاستشارات الملزمة، داعية إلى تشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت ممكن تراعي التوازن والاختصاص والكفاءة وتعيد بناء الثقة في الدولة ومؤسساتها وثقة الخارج بلبنان وذلك ضمن مندرجات المبادرة الفرنسية بكافة بنودها الإصلاحية والإنقاذية.

صوت المدى

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​، إلى أن "​بلدية بيروت​ رصدت 300 مليار ليرة لتدعيم الأبنية المتضررة جراء ​انفجار مرفأ بيروت​، لكن أين أصبحت هذه الأموال! ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ تعهد بتأمين 100 مليار ليرة، وتحدثنا مع رئيس المجلس البلدي الذي وعد بتأمين مبلغ 50 مليار ليرة، لكن أين أصبحت الأموال!".