دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا فوراً ودون شروط.

أعلنت إيران عن تعرضها لهجوم سيبراني كبير استهدف عدداً من المؤسسات الحكومية وأدى إلى انقطاع الاتصال بشبكات وخدمات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية..

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن واشنطن طرقت كل الأبواب لتمديد حظر التسلح على إيران لكنها فشلت، ودعا الإيرانيين أن يكونوا "رجال حرب في زمن الحرب ورجال سلام في زمن السلام". وقال روحاني إن الولايات المتحدة هزمت خلال السنوات الأربع الماضية مقابل شعوب فلسطين والعراق وسوريا، وإن واشنطن لم تحقق إنجازاً في المنطقة إلا عبر استخدام القوة.

قال دبلوماسيون ومسؤولون وخبراء إن استراتيجية "العصا والجزرة" التي استخدمها الاتحاد الأوروبي لنزع فتيل التوتر مع تركيا فشلت، الأمر الذي يثير خطر نشوب صراع شرق البحر المتوسط. وقال الدبلوماسيون ومسؤول بالاتحاد الأوروبي إن قادة دول الاتحاد تركوا أنفسهم مكشوفين لأنهم عجزوا عن التوصل إلى حل للنزاع واقترحوا بدلاً من ذلك أسلوب "العصا والجزرة" فعرضوا مساعدات عدة وهددوا في الوقت نفسه بعقوبات ويبدو أن هذا الاقتراح فشل في تحقيق الهدف.

أعلنت الحكومة الأوكرانية في بيان لها، أن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى تركيا الخميس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. وسيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري بين أوكرانيا وتركيا، "تعكس التزام البلدين بالأمن والسلام في منطقة البحر الأسود".

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على أنه لدى بلاده أسبابها للحديث عن التزاماتها بتعهداتها في ظل ما يشهده قره باغ، متهماً تركيا بتأجيج الصراع في المنطقة. ولفت إلى أنه "رغم صداقتنا مع أرمينيا هذا لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حيادنا كوسطاء لأن هذا سيضرب مصداقيتنا ولن يخدم فرنسا وأصدقاءها".