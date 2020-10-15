الشرق/ تيريز القسيس صعب

قالت إنّ الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" انطلقت أمس، وسط تكتم إعلامي شديد عن مضمون ما حصل في أول جلسة مواجهة في مركز الأمم المتحدة في الناقورة برعاية الولايات المتحدة. ونقلت مصادر ديبلوماسية غربية قولها، صحيح أنّ هذه الجلسة كانت بداية مرحلة شاقة خاضها الجانب الأميركي منذ أكثر من سنتين، إلاّ أنّها لم تسجّل أي خرق على خط "اتفاق الإطار"، بقدر ما كانت جلسة متقدمة بحيث أنّ كل طرف ألقى كلمة البلد الذي يمثّل، إضافةً إلى كلمة لكل من مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد شينكر، وأخرى لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

الديار/ جويل بو يونس

تناولت استشارات التكليف التي كانت مقرّرة الخميس في قصر بعبدا، وبعد الضبابية التي كانت تسود على خط مواقف مختلف الكتل وفي مقدمها حزب الله الذي لم يكن حسم أمره بعد باتجاه تسمية الرئيس سعد الحريري ولو أنه راغب بعودته، وأيضاً موقف تكتل لبنان القوي الذي عقد أمس اجتماعاً إلكترونياً بحث فيه ما قد يقرّره الخميس لكنه لم يتخذ أي قرار بانتظار ساعات الصباح، علماً أنّ معلومات روّجت بأنّ التيار يتّجه لإيداع التسمية بعهدة رئيس الجمهورية ما رأى فيه البعض أنّ هذا الأمر سيخلق إشكالية دستورية. وفي النهاية، حسم رئيس الجمهورية الجدل بصدور بيان عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يعلن فيه أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرّر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقرّرة اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2020 أسبوعاً أي إلى يوم الخميس 22 تشرين الأول 2020 بالتوقيت نفسه، وذلك بناءً على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.

الجمهورية/ جورج شاهين

تحدّث عن تقرير مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي "FBI"، الذي تَسلّمه المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أقَرّ بأنّ انفجار 4 آب "هو نتيجة عمل متعمّد وليس حادثاً عادياً"، يكون قد أحيا السيناريو الذي تجاهَل الإشارة إلى "لِص غبيّ" أشعَل النار في العنبر لإخفاء جريمة السرقة من دون أن يُقدّر العواقب. وعليه، هل يجوز الربط بين هذه النتيجة وما قال به هذا السيناريو؟ ويختم العارفون بالقول إنّ ما حمله التقرير الأميركي وما سيأتي به القرار الظني سيُجيب عن كثير من الأسئلة بأجوبة تقترب من تحديد ما حصل ولم يكشف بعد، وممّا لا يزال يتجاهله البعض ويتنكّر له لأكثر من سبب وسبب.

اللواء/ عمر البردان

تكلّم عن الاستشارات النيابية الملزمة وقال إذا كانت صورة الاستشارات التي تأجلت أمس، بانتظار مواقف جميع الكتل النيابية، فإنّ الإشكالية الحقيقية برأي مصادر سياسية متابعة لعملية التأليف، هي القدرة على تشكيل حكومة بإمكانها إخراج لبنان من مأزقه، باعتبار أن المشكلة ليست في من سيسمى لتأليف الحكومة. ولذلك فإن السؤال المركزي الأساسي، يتركز في القدرة على التأليف، والأهم القدرة على معالجة الأزمة التي يتخبط بها البلد، مع العلم أنّ هناك استحالة في ظل الأوضاع الحالية، وفي ظل إصرار فريق الأكثرية على تسمية وزرائه وعلى تمسكه بحقائب محددة. وبالتالي قبل أن يتراجع فريق الثامن من آذار عن الشروط التي يضعها، فلا يمكن توقع إيجابيات تساعد على تجاوز المأزق.

الأخبار/ ليا القزي

تحت عنوان مأساة فرض سقف لسحوبات الليرة من المصارف: "اللبناني مقطوع"، كتبت "القزي" حدّد مصرف لبنان للمصارف الكميّات المسموح سحبها من حساباتها الجارية لديه بالليرة اللبنانية، ما يعني أنّه بعدما حُرم المودعون من سحب دولاراتهم، سيُفرض عليهم التقنين بالليرة أيضاً. وأضافت يُريد "المركزي" إعادة امتصاص الكتلة النقدية التي ضخّها بنفسه، بحجّة "حماية الليرة" ومنع المضاربات في سعر الصرف، وإعادة المال إلى المصارف. وذلك بعد أشهر من التضخم، وقالت إنّ الاقتصاد أمام مرحلة من الانكماش التي ستكون تبعاتها كارثية.