روسيا اليوم

المكسيك تقترب من تسجيل 85 ألف حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الأربعاء، عن تسجيل 4056 إصابة جديدة بفيروس كورونا و478 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا ارتفع في البلاد ليبلغ 829396 حالة، فيما بلغت الوفيات 84898 حالة. وتؤكد الحكومة على أن الأرقام المعلنة لا تشكل العدد الحقيقي للمصابين، وأنه من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب رداءة الواقع الصحي للبلاد. ولفتت إلى أن الكثير من الأهالي لا يثقون بالمستشفيات والمراكز الطبية ويفضلون التعامل مع المرض بالطرق البدائية، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان بموت المصابين.

The Jerusalem Post

بومبيو يحث السعودية على التفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل

تحاول الولايات المتحدة إقناع المزيد من دول الخليج بإبرام اتفاقات مع إسرائيل، كما فعلت الإمارات والبحرين. وحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأربعاء المملكة العربية السعودية على النظر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل أثناء لقائه بوزير خارجية الدول الخليجية، وقال أيضًا إن واشنطن تدعم "برنامجًا قويًا لمبيعات الأسلحة" لها. قال بومبيو إنه أثار ما يسمى باتفاقات أبراهام، وهو اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في اجتماع بوزارة الخارجية الأميركية. وقال بومبيو: "نأمل أن تفكر المملكة العربية السعودية في تطبيع علاقاتها أيضًا، ونريد أن نشكرهم على المساعدة التي قدموها في نجاح اتفاقيات إبراهيم حتى الآن" ، مضيفًا أنه يأمل أن تشجع الأمة القادة الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل.

Ynet News

طيران الإمارات التجاري يدخل المجال الجوي الإسرائيلي لأول مرة

لأول مرة على الإطلاق، دخلت رحلة تجارية لشركة إماراتية المجال الجوي الإسرائيلي يوم الأربعاء. كانت رحلة الاتحاد للطيران من ميلانو بإيطاليا إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة هي أول رحلة طيران من دولة الخليج تحصل على إذن بالتحليق فوق إسرائيل والأردن، مما أدى إلى اختصار وقت السفر بشكل كبير بمقدار ساعة ونصف. وقعت إسرائيل والأردن صفقة يوم الخميس الماضي لفتح المزيد من مسارات الطيران فوق البلدين وتقصير أوقات الرحلات بين دول الخليج والشرق الأقصى وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. سيتم الآن استخدام المجال الجوي الإسرائيلي من قبل العديد من الدول العربية، بما في ذلك العراق وقطر والمملكة العربية السعودية، كجزء من اتفاقية طيران جديدة بين القدس وعمان.

أبلغ مفتش الطيران الطيار عند دخول الطائرة المجال الجوي الإسرائيلي. وقال مفتش الرحلة "كابتن، نحن متحمسون وسعداء لوجودك في إسرائيل". وأضاف "هذه لحظة تاريخية كنا جميعا ننتظرها ونأمل أن تلهم المنطقة كلها وتبدأ حقبة جديدة إن شاء الله".