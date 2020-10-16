نداء الوطن 12/10/2020

" رولان غاروس": نادال لا يقهر و" تاريخيّة" لشفياتيك

حقق الاسباني رافايل نادال لقبه العشرين في البطولات الكبرى، معادلاً الرقم القياسي الذي يملكه السويسري روجيه فيديرير، بفوزه بلقبه الثالث عشر في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً-6- صفر و6-2 و7-5. وأحرز النفس في ان يحقق لقبه الثاني في الأميركية مونيكا سيليش(1992).

هاميلتون يُعادل شوماخر بعدد الانتصارات

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول في سباق جائزة إيفل الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة" نوربورغرينغ" الألمانية، معادلاً الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر في عدد الانتصارات. وهو الفوز السابع لهاميلتون هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 91 معادلاً إنجاز الألماني بطل العالم سبع مرات.

الديار 12/10/2020

كريستيان أريكس: لا أريد الجلوس على مقاعد البدلاء طوال الموسم

وضع الدنماركي كريستيان إريكس، لاعب وسط إنتر ميلان، خطته في حالة استمرار تهميشه مع النيراتزوري. ووفقاً لموقع" كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإنه إذا لم يتغير وضع إريكسن في إنتر هذا الموسم، فإن اللاعب يفضل الرحيل فورا في كانون الثاني المقبل، سواء بالعودة للبريميرليغ أو الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

الجمهورية 13/10/2020

ليكرز بطل الـــNBA للمرة الــــ17

بعد 10 سنوات من لقبه الأخير مع نجمه الراحل كوبي براينت، صعد لوس أنجليس ليكرز مجدّداً إلى قمة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، محرزاً في أورلاندو لقبه الــــ17 على حساب ميامي هيت (4-2) ومعادلاً الرقم القياسي لغريمه التاريخي بوسطن سلتيكس.

شفيونتيك ترتقي 37 مركزاً

دخلت البولندية إيغا شفيونتيك، المتوّجة بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية بعد إحرازها بطولة فرنسا المفتوحة، للمرة الأولى نادي الـــ20 الأوليات بعدما ارتقت 37 مركزاً في تصنيف المحترفات الجديد الصادر أمس.

إصابة رونالدو بفيروس كورونا

أعلن الإتحاد البرتغالي لكرة القدم. أنّ قائد المنتخب كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا، وسيغيب عن مباراة الليلة ضدّ السويد في لشبونة ضمن دوري الأمم الأوروبية وأوضح الاتحاد البرتغالي في بيان، على موقعه الرسمي، أنّ نتيجة فحص رونالدو " جائت إيجابية بـــ كوفيد -19 " ولن يلعب ضد السويد". في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.