TL

مصادر عين التينة اكدت لتلفزيون لبنان ان الاتصالات مستمرة على الخط الحكومي بين بري والحريري وجنبلاط لانجاح المبادرة الفرنسية، وسط اصرار الرئيس بري على ثني الحريري عن سحب ترشيحه، فيما الاشتراكي ابدى استغرابه من محاولة الالتفاف على الدستور وتأجيل هذا الاستحقاق الهام في محاولة لخلط الاوراق واعادة البحث من نقطة الصفر في موضوع تكليف رئيس حكومة جديد.

المنار

لكي لا يكون تكليف من دون تأليف، أو تأليف من دون ثقة، كان تأجيل الاستشارات النيابية من دون نوايا تعطيلية او شخصية. هي شروحات المصادر الرئاسية لقرار تأجيل الاستشارات النيابية التي ستمدد المشاورات السياسية، أملاً بالوصول الى اتفاق حكومي وانقاذ المبادرة الفرنسية

nbn

على خط الترسيم تحرك أميركي للموفد ديفيد شنكر الذي التقى اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على أن يقابل غدا رئيس الجمهورية ميشال عون

mtv

الهدوء والترقب سيدا الموقف. رئاسة الجمهورية بررت من خلال مصادر مقربة اسباب التأجيل وتنتظر ما يمكن ان يحصل. اما في بيت الوسط فالصمت مخيم ، كأن هناك قرارا بعدم اصدار اي موقف علني قبل اتضاح حقيقة الموقف.

NTV

أكّدت مصادر مطلعة على رأي موقف رئيس الجمهورية أنّ هناك 3 أمور يجب توضيحها: الأمر الأوّل أنّ قرار التأجيل لم يكن للتبرير بل كان لتحديد موعد، والثاني أنّه لا يتحكم بموقف الرئيس أي سبب شخصي ولكن هناك مواضيع يجب أن تدرس قبل التكليف كي لا نكون أمام تكليف من دون تأليف وتأليف بدون ثقة. أما الأمر الثالث، الذي أوضحته المصادر، فهو أنّ أي رئيس كتلة سواء كان من الكتلة الكبيرة الوازنة أو الكتل الصغيرة له الحق ان يبدي رأيه لكن هذا الرأي منفصل عن إختصاص الرئيس ومسؤولياته مع الإشارة الى ان الرئيس تلقى سلسلة اتصالات من عدد من رؤساء الكتل تمنوا عليه تأجيل الإستشارات.

OTV

بالمعيار الدستوري، اجراء الاستشارات النيابية الملزمة من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، بعد اطلاعه رسميا على نتائجها، بحسب المادة 53 من الدستور. وبناء عليه، فموعدها يعود إليه، تحديدا أو إرجاء، بحسب المعطيات السياسية التي تتكون لديه.

LBC

ليس بالدستور وحده يحيا الإنسان، بل هذه المرة بالخبز والدواء والمستلزمات الطبية والوقاية والسلامة العامة ومصير العام الدراسي وتأمين الأموال لكل ذلك...

الميادين

أعلن المتحدث باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​، في تصريح صحفي، ان "السؤال الأساسي فيما يخص الازمة في ناغورني ​قره باغ​ هو كيف ينظر الجانبين، أي ​أذربيجان​ و​أرمينيا​، إلى حل الخلاف؟"، موضحاً ان أي نشر لأي قوات حفظ سلام أومراقبين ممكن فقط بموافقة الجانبين، والجانبين لم يعطيا اي جواب على هذه المسألة".

الجزيرة

أعلنت ​المفوضية الأوروبية​ ان "حكومات ​الاتحاد الأوروبي​ غير مستعدة لمواجهة موجة جديدة من ​الإصابات​ بفيروس كوفيد-،19 وأوصت بإجراءات مشتركة لطرح اللقاحات في حال توفرها"، مشيرة الى انه "بينما يعود تطور الوباء إلى مستويات آذار، فإن وضع استعدادنا ليس كذلك".​​​​​​

العربية

أشار رئيس بلدية لندن ​صادق خان​، إلى "أنّني أتوقّع أن تعلن ​الحكومة البريطانية​ اليوم انتقال لندن إلى المستوى الثاني أو مستوى الإنذار المرتفع من القيود"، للحدّ من انتشار وباء "​كوفيد 19​".