لبنان الحر

أعلنت مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو مساعد ​وزير الخارجية​ الأميركية ديفيد شنكر ترافقه ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​، في حضور عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وائل أبو فاعور​، ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة. واستبقى جنبلاط الحضور على مائدة الغداء".

صوت لبنان

اشارت وزيرة العدل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ماري كلود نجم​ بعد لقائها ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في ​بكركي​، الى انه "من هذا الصرح العريق، ومن موقعي كمواطنة وكمسؤولة طبعا جئت للاستماع الى آراء صاحب الغبطة الوطنية، وكي اجيب ضمن صلاحياتي على استيضاحات عن مسار التحقيق في ملف ​انفجار​ ​المرفأ​ والعمل القضائي بشكل عام. وعرضت لغبطته مسار انطلاق التحقيق العدلي من اللحظة الاولى مرورا بالاحالة الى ​المجلس العدلي​ والتي أخذ بها ​مجلس الوزراء​ في قراره تعيين محقق عدلي".

radio orient

أكّد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، أنّ "المبادرة الفرنسيّة كانت وما زالت الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الإنهيار وإعادة إعمار ​بيروت​"، مشيرًا إلى أنّ "التأجيل لن يغيّر الأمر، والتعطيل لم يكن يومًا حلًّا ل​لبنان​ واللبنانيّين".

اذاعة النور

أشار وزير الزراعة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​عباس مرتضى​ أنه في هذه الظروف الحساسة اقتصاديا التي تمر بها البلاد وغيرها من الظروف التي تمر بها المنطقة لا بد لنا في وزارة زراعة ان نتابع خططنا الأساسية نحو استدامة الموارد الطبيعية و ميزان الأمن الغذائي".

صوت المدى

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​ ان "ما يحصل اليوم يضع الجهات السياسية أمام مراجعة ضميرها واعادة النظر بمواقفها لأنه ليس لدينا ترف الوقت، ونحن نرى انه هناك خفة في التعاطي من قبل المسؤولين مع الوضع، وهناك احتكار وجشع وتهريب وكل هذه الملفات تدل على انه في كل أزمة كبيرة هناك من يستغل أوجاع اللبنانيين".