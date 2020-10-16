النهار/ مجد بو مجاهد

رأى أن مهمة تأليف الحكومة أحيلت إلى اهتمام مؤجل الآن، وأن استحقاق التكليف تحول إلى سؤال "المعادلة الصعبة" الأسبوع المقبل: تكليف أم تأجيل؟ ولفت إلى أن اوساط سياسية مواكبة لحركة المشاورات الحكومية لا تبدو مطمئنة لتأجيل استحقاق الاستشارات النيابية الملزمة.

النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن تأجيل الاستشارات بشأن تأليف الحكومة لا يدعو إلى التفاؤل على رغم إقرار البعض على أن لا شيء قد يتغير في مواقف الأفرقاء التي كانت ستسمي الحريري لأنها مدفوعة في غالبيتها بالرغبة في تأليف حكومة تضع حداً لحكومة تصريف الأعمال. ولفتت إلى أن الرئيس سعد الحريري سجل نقاطاً إيجابية جداً لنفسه من ضمن ترميم وضعه من ضمن طائفته، ولكن أيضاً لدى اللبنانيين من خلال مبادرته لا سيما وأنها أحرجت كل الأفرقاء السياسيين.

الجمهورية/ شارل جبور

اعتبر أن تأجيل الاستشارات بشأن الحكومة يدل على وجود ثلاثة مستويات أساسية:

هناك من لا يزال يمارس العمل السياسي وكـأن لا أزمة في البلاد.

إن من يربط النزاع في التكليف سيربط هذا النزاع في التأليف.

إن الحكومة العتيدة لن تتمكن من إخراج لبنان من أزمة، وأن الحريري سيضطر إلى تشكيلها بالتفاهم مع الفريق الحاكم، وإن أقصى ما يمكن أن تكون عليه نسخة منقّحة عن الحكومة المستقيلة.