روسيا اليوم

المفوضية الأوروبية: حكومات الاتحاد الأوروبي غير مستعدة بعد لموجة جديدة من كورونا

قالت المفوضية الأوروبية إن حكومات الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لمواجهة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، وأوصت بإجراءات مشتركة لطرح اللقاحات في حال توفرها. وأعلن، مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي: "بينما يعود تطور الوباء إلى مستويات آذار، فإن وضع استعدادنا ليس كذلك". وحث دول الاتحاد الأوروبي على تبني استراتيجية مشتركة للمرحلة الجديدة من الوباء وتجنب "تفاوت" الإجراءات الوطنية المختلفة التي اتسمت بها الأشهر الأولى للوباء في القارة. ومع وصول حالات الإصابة الجديدة إلى حوالي مئة ألف حالة يوميًا، تجاوزت أوروبا الولايات المتحدة بهامش كبير، حيث يتم تسجيل أكثر من 51000 إصابة بمرض كوفيد-19 فيها في المتوسط ​​يومياً. وفي الوقت الذي تحقق فيه تجارب لقاحات كوفيد-19 تقدما ويُحتمل توفر اللقاحات الأولى بحلول نهاية العام وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحث بروكسل حكومات الاتحاد الأوروبي على إعداد خطط للتطعيم.

روسيا اليوم

روسيا: زيادة نشاط القتال في أفغانستان تثير القلق ونأمل ببدء مفاوضات جوهرية في أقرب وقت

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قلقة من تزايد النشاط القتالي وتعقد الأوضاع العسكرية السياسية في أفغانستان، معربة عن أملها في بدء مفاوضات علنية لوقف العنف في البلاد. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "يواصل وفدا السلطات في كابل وحركة طالبان مشاورات حول القضايا الإجرائية المتعلقة بالعملية التفاوضية المرتقبة. لكننا مضطرون للإشارة إلى أن ارتفاع النشاط القتالي في أفغانستان الأسبوع الماضي وزيادة تعقد الأوضاع العسكرية السياسية في البلاد لا يمكن ألا تثير القلق". وأضافت زاخاروفا: "نأمل في أن يتوصل الجانبان الأفغانيان في أقرب وقت ممكن إلى توافق ويبدآ مفاوضات جوهرية بهدف وقف العنف وتحقيق المصالحة الوطنية". وتستمر منذ 12 أيلول مفاوضات سلام في العاصمة القطرية الدوحة بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين تقريبًا.