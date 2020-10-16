الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة من زحلة: ضبط صيدليات ومستودعات أدوية تهرب الدواء إلى الخارج وجولاتنا ستطال كل لبنان وليس هناك من محميات لأحد

جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، على صيدليات ومستودعات الأدوية في قضاء زحلة، حيث ضبط عدداً منها يهرب الدواء الى خارج لبنان، وتم اتخاذ قرار بإقفالها بالشمع الأحمر بناءً لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات. وأكد وزير الصحة، في تصريح، "بدء إنهيار مافيا الأدوية في لبنان"، وقال: "كلنا نعرف قصة احتكار الكميات الكبيرة للأدوية، التي بدأت مع الكميات التي ضبطت في المطار من قبل التفتيش الصيدلي المركزي وقد استلمناها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب نافالني لن تبقى دون رد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الروس بسبب الحادث مع أليكسي نافالني، لن تبقى دون رد مناسب من موسكو. وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "هذه الخطوات، كما تعرفون، لن تبقى دون ردودنا المناسبة. ندعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى للعودة إلى القناة القانونية الدولية، ووقف تقسيم الدول إلى وضع شريك جيوسياسي جدير وغير جدير، واتخاذ قرار لصالح تفاعل مستقر وتدريجي، بدلاً من مفاقمة الوضع. "وأضافت بأن تفسيرات الاتحاد الأوروبي، التي تم تقديمها كمبرر لهذه القرارات، لا تصمد أمام النقد فحسب، بل هي تقترب من حافة السخافة. وبطبيعة الحال، لا يوجد هناك أي دليل حقيقي. إن محاولة الاتحاد الأوروبي استخدام سلطة الأمم المتحدة للتغطية على أهدافه السياسية غير اللائقة نحن نعتبر ذلك غير مقبول على الإطلاق".

وكالة أنباء شينخوا

"شي" يؤكد على دفع الاصلاح والانفتاح بتصميم أكبر

طالب الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بتصميم أكبر في دفع الاصلاح والانفتاح في البلاد عند نقطة بداية أعلى تجاه مزيد من النجاح. وأدلى "شي"، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين هذا الأسبوع.

تفقد "شي" أعمالًا متعلقة بتنسيق المكافحة الدورية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق الإصلاح والانفتاح، إلى جانب التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025).