TL

بين الخميسين 15 تشرين و22 تشرين إتصالات كثيفة من أجل الوصول الى تسمية المكلف تأليف الحكومة الجديدة وإعادة السياق السياسي العام، من المنحى السلبي الى الاتجاه الايجابي خصوصا" ان التردي في الأحوال المعيشية والأوضاع الاقتصادية والنقدية وسواها, يتخد التوجه الانحداري الحاد وقد انطلقت مساء يوم أمس تحركات احتجاجية من أمام مباني السراي في عدد من المناطق عشية الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة 17 تشرين المطلبية..

المنار

أما الحديث عن الحال السياسية فهو لزوم ما لا يلزم، مع الترنح في المواقف والاتصالات، وبروز جولة مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفد شينكر الذي زار القصر الجمهوري واشاد بجهود الرئيس عون لمكافحة الفساد وتغيير النهج السائد.

nbn

على خط المفاوضات ترسيم الحدود إطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس الوفد اللبناني التقني المفاوض العميد الركن بسام ياسين على أجواء اللقاء الأول.

فيما حضر الملف نفسه في بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد شينكر.

عون شدد امام ضيفه على تعويل لبنان كثيرا على الدور الأميركي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال مفاوضات الترسيم فيما بقي موقف شينكر في إطار التمنيات بإنجاز التفاوض في أسرع وقت ممكن والوصول إلى نتائج إيجابية.

mtv

أما على ضفة السلطة فلا مكان للحسابات الوطنية ، فالسلطة بشخص رئيس الجمهورية وجبرانه، عطلت الاستشارات لإخضاع الرئيس الحريري لواجب التواصل مع باسيل بغية التحاصص المباشر معه بلا وسيط، وكأن شيئا لم يتغير ولا شعبا يجوع ولا بلاد تغرق في الفوضى.

NTV

استقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ترافقه السفيرة الأميركية دوروثي شيا، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري والمستشار الدكتور باسم الشاب.

OTV

في مثل هذه الساعات قبل سنة بالتمام والكمال، كان سعر صرف الدولار يقارب الألف وخمسمئة ليرة، وكانت هناك حكومة وحدة وطنية، وكان الوضع بالتأكيد أكثر استقرارا من الآن سياسيا واقتصاديا وحتى أمنيا، ولو أننا لم نكن نعيش في أحسن الأحوال… فبماذا نفعنا الحراك أو الانتفاضة او الثورة؟

LBC

ذكرت مصادر دبلوماسية أن باريس طلبت من كل من الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط بذل مساعيهما مع كل من الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل لتضييق شقة الخلاف اذا لم يكن بالامكان تسويته على الرغم من ان الحريري على موقفه بعدم الاتصال بباسيل، كما أن الأخير لن يسمي الحريري، حسب مصادر التيار الوطني الحر.

الميادين

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "​تركيا​ تَعتبر ​أوكرانيا​ دولة محوريّة لضمان الاستقرار والأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وهي ستواصل دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بما فيها ​القرم​"، لافتًا إلى أنّ "​أنقرة​ لم ولن تعترف بضمّ ​روسيا​ غير المشروع لشبه جزيرة القرم الأوكرانيّة إلى أراضيها".

الجزيرة

أعلن المتحدث باسم رصد ​فيروس كورونا​ في ​الجزائر​ جمال فورار، تسجيل 221 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتواصل سلسلة ارتفاع ​الإصابات​ لليوم الخامس على التوالي، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات في عموم البلاد منذ شهر فبراير الماضي 53998 حالة.

العربية

اعلنت ​وزارة الصحة​ الاردنية عن "تسجيل 28 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ و1539 إصابة جديدة".