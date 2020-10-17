لبنان الحر

أشار وزير الداخلية والبلديات السابق ​زياد بارود​، إلى أن "غياب تحديد المهلة في الدستور الـ​لبناني لا يؤدي لمدة مفتوحة بل هي المهلة المعقولة بحسب الدستور، بدليل أنه حتى بالمتداول مؤخرا، أي ملف الحكومة في التكليف والتأليف، أعطيت مهلة شهر للإستشارات وآخر للتشكيل ويمكن أن نعتبر ذلك مهلة معقولة".

صوت لبنان

أعرب رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، عن أمله في أن "يُعطي يوم 17 تشرين هذه السنة أملًا بالمستقبل لصبايا وشباب لبنان، وثقةً للتغييريّين بأنفسهم، ويشجّعهم على متابعة المسيرة والمواجهة لبناء لبنان الجديد".

radio orient

اشار النائب ​فؤاد مخزومي​، الى انه "من المؤمنين والمنادين منذ سنوات بمطالب ​الثورة​، التي نجحت في إثارة هذه المطالب في الشارع، ونحن أضعنا سنة كاملة ونحن منذ كانون الأول الماضي نطالب بحكومة إنقاذية من مستقلين اختصاصيين تتراوح مدتها بين 6 و9 أشهر".

اذاعة النور

أشار المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​، إلى "أنّني التقيت المسؤولين الأمنيّين الأميركيّين، والبحث دار في إطار التنسيق الأمني القائم بين ​لبنان​ و​الولايات المتحدة الأميركية​".

صوت المدى

أكد ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، خلال زيارته ​مستشفى​ ​الهرمل​ الحكومي، بعد تسلمه أجهزة جديدة لفحوص pcr، على "اهمية الالتفاف الإنساني حول الوزارة، بحيث تمكنت من مواجهة جائحة ​كورونا​ في وقت سقطت فيه أنظمة عدة حول ​العالم​".