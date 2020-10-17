سيشارك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأربعاء لأول مرة في حدث انتخابي ميداني لدعم نائبه السابق جو بايدن الذي يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

يواصل قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعهم في بروكسل في قمة الـ15 و16 أكتوبر 2020 لمناقشة "تكثيف" المفاوضات مع المملكة المتحدة حول اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست. ولا تزال المفاوضات بين لندن وبروكسل متعثرة بسبب ثلاثة مواضيع هي حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة - رغم إحراز تقدم مؤخراً - وطريقة حلّ الخلافات في الاتفاق المستقبلي.

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة، وأسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.

ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يخطط لعقد جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل لمناقشة تطورات النزاع الأذربيجاني الأرمني في إقليم قره باغ.

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الجمعة، أن قوات بلاده بسطت السيطرة على 3 بلدات جديدة خلال القتال مع الجانب الأرمني في إقليم ناغورني قره باغ.

دانت الولايات المتحدة بشدة تشغيل تركيا منظومات الصواريخ "إس-400" روسية الصنع، محذرة من "تداعيات محتملة وخيمة" لهذا الإجراء التركي بالنسبة للعلاقات الأمنية بين البلدين.

دعا وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الجمعة، في تونس، إلى مزيد من التنسيق مع الحكومة التونسية في مسائل الهجرة غير الشرعية، في ظل تزايد تدفق المهاجرين من المغرب العربي باتجاه أوروبا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن أول اتصال سيتلقاه حال فوزه في انتخابات 3 نوفمبر المقبل، سيكون من نظيره الإيراني حسن روحاني، الذي سيطلب منه إبرام اتفاق مباشرة. وأضاف ترمب في خطاب أمام أنصاره بولاية جورجيا: "اقتصاد إيران في حالة يرثى لها حالياً، وفقدوا 27% من الناتج المحلي الإجمالي.. نرغب في أن يكونوا بخير وألا يحصلوا على قنبلة نووية".

قبل ساعات من انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران بموجب قرار مجلس الأمن 2231، عاد مسؤول إيراني للتأكيد على نية بلاده شراء الأسلحة وبيعها، مع عدد من "الشركاء الدوليين"، في خطوة من شأنها إثارة غضب واشنطن التي طالبت بتمديد حظر السلاح، وفرضت عقوبات على إيران، وهددت بفرض عقوبات على من يخالف قرار حظر التسلح.