نداء الوطن – باتريسيا جلاد

قالت إنّه من المتوقّع أن تتمّ الموافقة النهائية على استحواذ Capital Bank of Jordan على الأعمال المصرفية لفروع بنك عوده اللبناني في الأردن والعراق، خلال شهر أو شهرين كحدّ أقصى. ونقلت عن رئيس قسم الإعلام والتسويق في "بنك عوده"، جان طرابلسي عن قيمة الصفقة وتداعياتها الإيجابية على بنك عوده لبنان قوله، إنّه "لا يمكن الإفصاح عنها باعتبار أنّ فروع الأردن والعراق تابعة إلى لبنان وغير مستقّلة على غرار فروع عوده في مصر"، وحول تعزيز سيولة عوده لبنان، اعتبر أنّ "من شأن صفقة البيع تلك التي ينقصها التوقيع النهائي من البنك المركزي الأردني والمركزي العراقي أن تزيد السيولة لدى عوده لبنان والمساهمة في زيادة نسبة الـ10% المتبقية من رأس مال المصرف المطلوب تحقيقها من "المركزي".

الشرق – يحيى جابر

تحدّث عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأجيل الاستشارات الملزمة كما تطرّق إلى موضوع ترسيم الحدود والمساعي الأميركية لإنجازه، وقال إنّ عديدون من المتابعين للأوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية يرون أنّ الحضور الأميركي، على هذا النحو، هو في حد ذاته تهميش للحضور الفرنسي، رغم أنّ واشنطن تحاذر هذه التهمة، وقد أعلنت أنّها "ملتزمة العمل مع باريس والمجتمع الدولي من أجل لبنان… وهي تشدّد على ضرورة حصول إصلاحات، كي يقوم المجتمع الدولي بتقديم دعمه المالي" وأضاف أنّ عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس جايف شاهين قد أكدت، أنّها "ستتابع مسألة ترسيم الحدود، ودعم المجتمع الدولي للبنان وتغيير الحكومة وتحسين الأوضاع" كما أعربت عن ثقتها بديفيد شينكر، الذي ستطول إقامته في هذا البلد، و"سيعمل جاهداً لإنجاح المفاوضات" معتبرةً أنّ "رؤية المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان، منزوعة السلاح، سينعكس إيجاباً على لبنان وإسرائيل والمنطقة كلها".

الجمهورية – فادي عبود

تحت عنوان "بعد سنة من الثورة" كتب "عبود" لقد مضى عام على انطلاق الثورة اللبنانية، عام مضى على نزول اللبنانيين إلى الشارع، مطالبين بمحاربة الفساد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة، ولكن للأسف، لم تتمّ ترجمة هذه المطالب إلى نتائج ملموسة بعد، ولم تتمكن من ترجمة صرخة الشعب، نحو تغيير الوضع الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه، وأضاف أنّ صرخة الناس كانت تتمثل بمعرفة الحقائق: من سرق؟ من نهب؟ لماذا الفشل في تأمين المتطلبات الأساسية؟ أين فرص الإنتاج؟ أين أموالنا وودائعنا؟ لماذا أفلستم لبنان؟ وبعد سنة من الصراخ لم تتمّ الإجابة عن سؤال واحد، ولم تُعرف حقيقة واحدة، والسبب هو غياب الشفافية المطلقة، وأنهى قائلاً نكرّر، أنّ خريطة الحل تبدأ بالشفافية المطلقة، غير ذلك سيعيد التاريخ نفسه، والنتائج معروفة مسبقاً.

اللواء – عمّار نعمة

تناول موضوع زراعة القنب وقال إنّ وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى يُسهب في تعداد الإنجازات الزراعية التي تحققت في مدة ولايته القصيرة التي لا يأسف عليها بعد أن وضع "اللبنة الأولى" لاستراتيجية زراعية تفيد القطاع مهما كانت هوية من سيخلفه في الوزارة. وأضاف أنّه لا يبدو أنّ الوزير وزير يُصرّف أعمال لأنّ مقرّ عمله هو كخلية نحل من الزائرين وطلاب "الخدمة". وينهمك الوزير مرتضى في اجتماعاته المتتالية وآخرها كان وفد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية لتوقيع اتفاقية تقديم المساعدة الفنية لمصايد الأسماك المستدامة. لكن ما يعدّده الوزير مما حققه في أشهر قليلة يبدو أعزّها على قلبه موضوع زراعة القنب الهندي الذي تحوّل في عهد حكومته إلى مشروع بعد إقراره في مجلس النواب، ويدافع ضد شائعات طالت المشروع حول تشريعه الحشيشة أو المخدرات، موضحاً أن الهدف هو استخراج الزيت الطبيّ من القنب، كما يشرح على صعيد الجدوى الاقتصادية، أن معدل الربح السنوي لكل دونم أرض هو 4 الاف دولار للمزارع، وعلى مدى خمس سنوات ومع استثمار كمية معيّنة من الأرض، ستستفيد الدولة من السنة الاولى بـ300 مليون دولار، وعلى مدى خمس سنوات وعبر زيادة مساحة الأراضي قد نصل الى دخل مليار دولار الى خزينة الدولة، وهذا قبل أن نبدأ التصنيع وبيع الخارج.