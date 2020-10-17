روسيا اليوم

الولايات المتحدة ترفض مقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت" لعام واحد دون شروط

رفضت الولايات المتحدة مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين الجانبين لمدة عام واحد دون شروط مسبقة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبيرت أوبرايان، في بيان أصدره الجمعة بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي: "رد بوتين اليوم بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة دون تجميد ترسانات الرؤوس النووية فكرة محكوم عليها بالفشل منذ البداية".

وأضاف أوبرايان: "الولايات المتحدة تتعامل بجدية كبيرة مع موضوع السيطرة على الأسلحة لضمان الأمن في العالم بأسره. نأمل في أن تراجع روسيا موقفها قبل انطلاق سباق تسلح مكلف".

وطرح الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس، مبادرة لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع الولايات المتحدة لمدة عام بشكل غير مشروط.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن القومي إن انهيار المعاهدة التي تنقضي فترة سريانها في 4 فبراير القادم دون استبدالها باتفاقية مماثلة أخرى سيكون أمرا "مؤسفا للغاية".

وأشار إلى أن المعاهدة المبرمة في عام 2011 أدت خلال السنوات الأخيرة دورها الأساسي في الحد من سباق التسلح وضمان الرقابة على التسلح.

روسيا اليوم

السفير الروسي الجديد في لبنان يقدم أوراق اعتماده للرئيس عون

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية الجديد في لبنان، ألكسندر روداكوف، خلفا للسفير ألكسندر زاسيبكين.

يأتي ذلك، خلال تسلم عون لأوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى لبنان بحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، وبينهم سفير روسيا الاتحادية ألكسندرروداكوف، وسفيرة فرنسا آن غريللو، وسفير النمسا رينيه بول آمري، وسفيرة كندا شانتال شاستناي.

وكان الرئيس اللبناني منح السفير الروسي زاسيبكين، في 15 سبتمبر الماضي، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، تقديرا لعطاءاته لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.

وشكر الرئيس اللبناني زاسيبكين على الدور الذي لعبه في تطوير العلاقات الثنائية بين بيروت وموسكو على مدى 10 سنوات، في مختلف المجالات.