الوكالة الوطنية للإعلام

600 دولار من مفوضية للأمم المتحدة للاجئين لـ11500 عائلة متضررة بشكل طفيف من انفجار المرفأ

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) برنامج المساعدة النقدية الخاصة بتصليح المساكن بهدف مساعدة أكثر من 11500 عائلة من اللبنانيين، اللاجئين وغيرهم بمبلغ 600 دولار أميركي لتصليح بيوتهم.

وأوضحت المفوضية في بيان أن البرنامج يستفيد منه بشكل أساسي "الأشخاص الذين تضررت بيوتهم بشكل طفيف أو متوسط من الانفجار. وقد كان أجرى الصليب الأحمر اللبناني مسحا للأضرار من خلال زيارة المنازل. وستدفع هذه المساعدات المقدمة لمرة واحدة بالدولار الأميركي، كونها ستصرف على مواد البناء والمأوى التي تستورد وتباع بالدولار الأميركي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: لدى روسيا أنظمة أسلحة جديدة لا تمتلكها الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا عن احتمالات تمديد معاهدة ستارت -3، أن روسيا لديها أنظمة أسلحة جديدة لا تمتلكها الولايات المتحدة، لكن موسكو لا ترفض مناقشة هذا الجانب من القضية.

وقال في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "من الواضح أن لدينا أنظمة أسلحة جديدة لا يمتلكها الجانب الأمريكي، على الأقل في الوقت الحالي. لكننا لا نرفض مناقشة هذا الجانب من القضية".

كما اقترح الرئيس الروسي، تمديد معاهدة الأسلحة الإستراتيجية لمدة عام واحد بدون أي شروط.

وأكد بوتين وجود تهديد ببقاء العالم بأسره بدون معاهدة بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وأن هذا أمر محزن للغاية.

وكالة أنباء شينخوا

عدد المطارات في الصين يصل إلى 241 بنهاية عام 2020

من المتوقع أن تملك الصين 241 مطارا بحلول نهاية عام 2020، وفقًا لسلطات الطيران المدني.

وقالت المصلحة الوطنية للطيران المدني إنه خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020)، عززت الصين التنمية عالية الجودة للبنية التحتية للطيران المدني، حيث سجلت تقدما كبيرا في حجم البناء وسرعته وحجم الاستثمار والإنجازات في قطاع المطارات المدنية.

وبلغ عدد مطارات النقل المدني في الصين 238 مطارًا بنهاية عام 2019 ، ومن المتوقع أن تشهد البلاد 41 مدرجًا و 2264 موقفًا للطائرات تم تشييدها حديثًا في المطارات، إلى جانب 43 مطارًا تم بناؤها حديثًا أو تم إعادة توطينها، بحلول نهاية هذا العام.

ولا تزال الصين ثاني أكبر سوق للطيران المدني في العالم ، مع 660 مليون رحلة ركاب في عام 2019 ، بزيادة 7.9 في المائة على أساس سنوي، وفقًا للمصلحة المذكورة.