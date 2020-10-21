الشرق الأوسط 19/10/2020

قانون جديد للصادرات في الصين

أصدرت الصين قانونا جديدا يقيد الصادرات الحساسة بهدف حماية الأمن القومي، وهي خطوة تضاف إلى الأدوات السياسية التي يمكن أن تستخدمها ضد الولايات المتحدة مع ارتفاع منسوب التوتر بينهما خاصة في مجال التكنولوجيا. يدخل القانون، الذي اقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين السبت، حيز التنفيذ في 1 ديسمبر المقبل ويسمح لبكين "باتخاذ اجراءات مماثلة" ضد الدول التي تسيئ استخدام ضوابط الصادرات وتشكل تهديدا للأمن القومي.

الشرق الأوسط 20/10/2020

عملات آسيوية ترتفع بدعم بياناته /تسارع النمو الصيني يدعم آمال التعافي العالمي

تسارع التعافي الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من العام الجاري، مع تخلي المستهلكين عن الحذ حيال فيروس كورونا، لكن معدل النمو الرئيسي الذي جاء دون التوقعات ينبئ باستمرار المخاطر على واحد من المحركات القليلة للطلب العالمي.

نداء الوطن 20/10/2020

اتحاد المصارف العربية /يضع خريطة تواكب المتغيرات

عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية اجتماعها السنوي أمس في مقر الامانة العامة للاتحاد في بيروت برئاسة جوزف طربيه، وحضور كامل أعضائها السبعة الذين يمثلون 7 دول عربية، وهي، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، لبنان، السودان، سلطنة عمان، المملكة العربية الأردنية الهاشمية والكويت، الذين أكدوا أنه " لابد من التعامل مع المتغيرات الجديدة باعتماد مبادرات جديدة". واعتبر طربيه أن " المكتب الجديد في المملكة سيعمل ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والمصرفية بين المملكة وسائر الدول العربية ولبنان، وسيعزز التواصل بين المصارف السعودية والقطاع المصرفي العربي".