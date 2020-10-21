نداء الوطن/ بشارة شربل

رأى أن الرئيس سعد الحريري سيكون واهماً لو اعتقد أن ثقة أهل السلطة كافية لحكومة مهمتها اتخاذ قرارات مصيرية في ظرف اقتصادي خطير، وقد يكتشف أنه أخطأ في حكم المافيا بقفازات الاختصاصيين.

النهار/ وجدي العريضي

أجرى مقارنة بين ما يجرى الآن وما جرى في حقبة الثمانينات من انتشار للقوات المتعددة الجنسية على أرض لبنان،

وكشف عن المشاورات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية مع أشقاء وأصدقاء ومع واشنطن وباريس وموسكو، وأنها ستدعم لبنان في أي مؤتمر للدول المانحة.

النهار/ ابراهيم بيرم

أشار إلى عودة الحضور التركي على الساحة اللبنانية، لافتاً إلى وجود معلومات أمنية عن مجموعات تلقت تمويلاً تركياً.

ونقل عن مصدره أن تركيا تدرك خصوصية الساحة اللبنانية، وأن التمدد فيها أمر صعب ومعقد.

الديار /صونيا رزق

اعتبرت أن يوم الخميس هو موعد الترقب الأكبر لما سيجرى في بعبدا على وقع تكليف الرئيس سعد الحريري بالحكومة، لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دخل على خط العلاقة بين الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري من أجل ترتيب العلاقة مع بعبدا وفتح ثغراته في الحائط المسدود بين الحريري والنائب جبران باسيل ولكنها لغاية اليوم لم تصل إلى مبتغاها.

وصف موضوع التكليف والتأليف الحكومي بأنه يكلّفه ضبابية وغموض وأن تأجيل الاستشارات النيابية المقررة غداً الخميس ستكون مغامرة مكلفة في ظل هذه الظروف.