الوكالة الوطنية للإعلام

المحكمة الدولية: قاضي الإجراءات التمهيدية حدد 4 ت2 موعداً لجلسة تمهيدية ثالثة في قضية عياش

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أن "قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين يعقد جلسة تمهيدية ثالثة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وتهدف الجلسة إلى استعراض وضع ملف قضية عياش وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادل لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين. وفي قرار تحديد الجدول الزمني، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. وستكون الجلسة علنية، غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية".

وكالة الأناضول

جونسون: سنواصل العمل مع أنقرة وأثينا لخفض التوتر شرق المتوسط

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستواصل العمل مع تركيا واليونان للحد من التوتر بينهما شرقي البحر المتوسط. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه جونسون مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تباحثا خلاله قضية شرقي المتوسط إلى جانب مكافحة فيروس كورونا، وملف قبرص ومفاوضات اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد جونسون لنظيره على ضرورة الحوار لحل قضية شرق المتوسط​، مرحباً بالتصميم على حل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. وأضاف أن بريطانيا ستواصل العمل مع الجانبين لتخفيف التوتر بين تركيا واليونان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

في جولته الأوروبية... هل يرفع الكاظمي العراق من قائمة الدول عالية المخاطر

بعد أشهر من قرار الاتحاد الأوروبي بوضع العراق على قائمة الدول ذات المخاطر العالية، والذي ينتظر تصديق البرلمان الأوروبي عليه منتصف الشهر القادم، بدأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي جولة أوروبية تشمل كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وتهدف هذه الجولة إلى رفع اسم العراق من تلك القائمة، وسط أجواء غير مبشرة يمر بها البلد العربي، فهل تنجح مهمة الكاظمي؟ ما تأثير وضع الاتحاد الأوروبي للعراق ضمن قائمة الدول العالية المخاطر في تمويل الإرهاب؟ الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، في إجابته على هذا السؤال قال إن:" القرار الأوروبي بوضع العراق في قائمة الدول عالية المخاطر لم يصدق عليه في البرلمان الأوروبي حتى الآن، ومن المقرر أن يعرض القرار الذي تم اتخاذه بسبب تحول العراق لساحة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في منتصف الشهر القادم".