مفاتحات دبلوماسية في خضم الضربات الإسرائيلية على سوريا - داني (دينيس) سيترينوفيتش – 16/10/2020

تزايد عدد الضربات الجوية المنسوبة إلى القوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، علماً بأنه ارتفع بشكل خاص خلال العامين الماضيين. ويجسّد هذا النشاط المتزايد محاولةً من الجانب الإسرائيلي لصدّ الاستحكام العسكري الإيراني في سوريا وعرقلة طرقات شحن الأسلحة بين سوريا ولبنان، وبالتالي تأخير جهود "حزب الله" الرامية إلى تعزيز قواته في لبنان. وتستطيع إسرائيل أيضًا إجراء مناقشات سرية مع الأتراك نظرًا إلى المصالح المشتركة النادرة بين القدس وأنقرة بشأن سوريا، وذلك من أجل تغيير معالم الوضع هناك. وعلى المنوال نفسه، يجدر بإسرائيل أن تحاول وضع خريطة طريق للتغيير السياسي في سوريا بالتعاون مع الإدارة الأمريكية الراهنة وربما أيضًا المستقبلية. كما يجب عليها أن تنقل سلسلة من الرسائل إلى إيران عبر أطراف يعتبرها الفريقان ذات مصداقية، على غرار عمان، لتحدد بوضوح الخطوط الحمراء لإسرائيل في سوريا من أجل تقليل احتمالات حدوث تصعيد غير مرغوب عند حدود إسرائيل الشمالية. والأرجح أن إخراج إيران من سوريا لن يكون ممكنًا بدون إنهاء حكم بشار الأسد في سوريا. فطالما أن هذا الأخير موجود في موقع السلطة، سيتمتع كل من "حزب الله" وإيران وحلفاؤهما بقدرة مطلقة على دخول سوريا والوصول إلى الأسلحة المتوفرة بتصرّفها، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي الإسرائيلي. ففي غياب العنصر الدبلوماسي، لن تؤدي الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى إيجاد حلٍّ دائم للمشكلة السورية.

المسؤولية المشتركة: العلاقات العسكرية المدنية في المغرب وجائحة كورونا - محمد مصباح -16/10/2020

على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ نهاية تموز 2020، لا تزال الحكومة المغربية تتولى زمام المبادرة في إدارة الأمور في ظل جائحة كورونا. قدمت القوات المسلحة الملكية دعمًا محدودًا نسبيًا ولكنه فعال، ولا سيما في الرعاية الطبية والدعم اللوجستي والطمأنينة العامة. كان التقسيم الواضح للعمل والتعاون المؤسساتي بين الحكومة المدنية والقوات المسلحة عاملين أساسيين في هذا الجهد، ما يدل على تطور جوهري في العلاقات العسكرية المدنية المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي. حيث جعل القصر الملكي التعاون في الاستجابة للوباء ممكنًا نتيجةً لذلك، شاركت القوات المسلحة بشكل ناشط في الجهود المبذولة لدعم نظام الرعاية الصحية المدنية، ليس فقط من خلال وضع المستشفيات العسكرية القائمة في خدمة مكافحة الوباء، ولكن أيضًا من خلال بناء العديد من المستشفيات الميدانية والقيام بالتدخلات الطبية العاجلة.