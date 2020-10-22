TL

غداً يكلف الرئيس الحريري بتأليف الحكومة في ختام يوم الاستشارات النيابية الملزمة التي حتى الساعة مازالت على موعدها. وعشية هذه الاستشارات، كلمة عالية السقف وجهها رئيس الجمهورية الى اللبنانيين فيها اكثر من رسالة، سائلا: "مطلوب مني أن أكلف ثم أشارك في التأليف، عملا بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح"؟

المنار

الحريري الذي يكمل التعداد لما ستكون عليه صورة تكليفه غدا، اجرى اتصالا برئيس الكتلة القومية في البرلمان اسعد حردان لبحث الاوضاع العامة في لبنان ، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود، واهمية وجود حكومة تنهض بمهام الاصلاح وتتصدى لمعالجة هموم اللبنانيين

nbn

على خط الإتصالات والمواقف المتعلقة بالملف الحكومي حذر وزير الخارجية الفرنسي من أنه كلما تأخر تشكيل الحكومة غرق المركب أكثر فيما سجل إتصال قام به الرئيس سعد الحريري برئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان الذي أكد أهمية ولادة حكومة جامعة تستطيع تحمل أعباء المرحلة المقبلة.

mtv

في الشأن الحكومي، كلام الرئيس عون واضح لا لبس فيه. فهو سلم ضمناً وعلى مضض، بأن الرئيس الحريري سيكلف. لكنه بالمقابل كان واضحا بانتقاد أداء الحريري و بافهامه ان مهمته لن تكون سهلة، بل صعبة جدا.

NTV

يتسلل ناشطون في التيار إلى قطع طريق بعبدا غداً، ولكن عبر دعوات تستنسخ شعارات الثورة، فيما سجلت هذا المساء تظاهرات محدودة باتجاه بيت الوسط: واحدة تعارض عودة الحريري، والأخرى تؤيد وتحرق شعار الثورة.

OTV

الأحداث اليوم كثيرة أبرزها مساءً مواجهات بين معارضين ومؤيدين لسعد الحريري، تخللها حرق مجسم الثورة في وسط بيروت. أما الحدث الواحد، فرسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيات واللبنانيين ونواب الأمة على حد سواء.

LBC

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة التي ستخلص الى تسمية الحريري .فهل يعود الحريري ويتمكن من تنفيذ خارطة المبادرة الفرنسية وفق المواعيد المحددة التي تعهد بها وفد المستقبل الذي جال على الافرقاء السياسيين، وكيف ينظر المواطنون لعودته وماذا يريدون منه؟

الميادين

أصدر ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ قرارا جديدا يقضي بصرف منحة لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات، معفاة من ضريبة دخل الرواتب و​الأجور​ وأية اقتطاعات أخرى.

الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء الأردني ​بشر الخصاونة​، فرض ​حظر تجول​ شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة الى فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع اعتبارا من يوم السبت من الساعة 10 ليلا للمؤسسات، و11 ليلا للأفراد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، كما سيتم إصدار "أوامر دفاع" تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم.

العربية

دعا ​وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي​، ​أنور قرقاش​، إلى تحريك عملية ​السلام​ الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين، مؤكدا موقف بلاده "الراسخ في دعم ​الشعب الفلسطيني​ و​القضية الفلسطينية​ ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها".