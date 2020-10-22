لبنان الحر

تمنى عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، "على وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، اتخاذ موقف صارم من الملاحقات التي تجري على خلفيات التعبير عن الرأي، وتوجه لها: "ننتظر منك، وقبل ترك الوزارة، ترك البصمة اللازمة في موضوع الحريات العامة واحترام ​حقوق الانسان​، وبالنسبة إليّ هذا الموضوع أهمّ بكثير من التناتش السياسي الحاصل فوق انقاض ​بيروت​ وارواح شهدائها".

صوت لبنان

اعتبر النائب السابق ​نديم الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن كلام رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ اليوم يؤكد فشله وعجزه في ادارة البلاد والازمة، فهو قال ذلك بصراحة" لافتاً إلى أن "الفراغ الرئاسي الذي نعيشه اليوم هو الاخطر في ظل تسليم البلاد كاملاً الى محور ​ايران​ وازلامه وحاشية الرئيس.

radio orient

رد رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، معتبراً أن "عون تسرّع بموضوع اتهام الآخرين،

وأشار إلى أنه "دعانا للتحدث بهذه القوانين الثلاثة الاساسية المطلوب منا تنفيذها، هل نرفض؟ بالطبع لا، وأوضح أن "القانون الاول المتعلق بالقضاء، الثاني المتعلق ​الكهرباء​ و​الاتصالات​ و​الطيران المدني​ من خلال الهيئات الناظمة وغيرها من الامور المرتبطة بها، القانون الثالث هو اعتماد الكفاءة في الادارات الرسمية.

اذاعة النور

حذر ​العلامة السيد علي فضل الله​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي اليوم، "من استغلال أعمال ​العنف​ التي أتت كرد فعل للتهجم على ​الدين الإسلامي​ وعلى المسلمين في ​فرنسا​ و الغرب وتحمليهم وزر تداعياتها".

صوت المدى

استكمل وفد تكتل ​لبنان القوي​ جولته على المسؤولين لمتابعة تداعيات ​انفجار مرفأ بيروت​ في الرابع من شهر آب، ووضعهم في جو اقتراحات القوانين التي قدمها التكتل الى ​مجلس النواب​ وتلك التي أقرت، حيث التقى النواب ​نقولا صحناوي​، اغوب ترزيان والكسي ماطوسيان ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​، وطلب الوفد من الوزير الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين التي اقرت في ​جلسة مجلس النواب​ التشريعية الاخيرة، وكذلك تابع موضوع المساعدات والهبات المقدمة من الخارج، الى المستوصفات والمستشفيات، بالاضاقة الى تداعيات ​فيروس كورونا​.