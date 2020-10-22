اللواء/ عمر البردان

نقل عن مصادر سياسية قولها أن رئيس الجمهورية لن يقبل بالتوقيع على أي تشكيلة لا يوافق عليها، وبالتالي فإنه يتوقع ألا تكون مهمة الرئيس سعد الحريري في حال تكليفه سهلة إطلاقاً، لا بل أنها ستكون معركة طاحنة في ظل الشروط التي سيضعها الفريق الآخر خلال مشاورات التأليف.

الجمهورية/ جوني منير

نقل عن المطلعين على عملية التكليف أنهم لا يتجاهلون الحقيقة، لكنهم لا يعتقدون انّ التعثر سيطول. فالوضع الاقتصادي الضاغط، سيبقى هو العامل الاقوى في هذه المرحلة. وسلاح الدولار عاد ليلعب بقوة. ومعه، فإنّ ما صحّ على مستوى التكليف سيصح بدوره على مستوى التأليف، ولو بعد فترة من التعثر. لكن على الرئيس سعد الحريري الاتعاظ ايضا لانه يفتقد الى دعم الشارع بعد التطورات التي حصلت منذ 17 تشرين.

نداء الوطن/ الان سركيس

نقل عن مصادر ديبلوماسية من موسكو قولها أنه لا يوجد قرار نهائي حتى الساعة بتثبيت زيارة لافروف إلى بيروت أواخر الشهر الجاري أو تأجيلها لموعد يحدد لاحقاً. ويربط المسؤولون في الخارجية الروسية زيارة لافروف بالوضع الحكومي في لبنان، فاذا تم تكليف الرئيس سعد الحريري في الإستشارات النيابية، فالاحتمال الأكبر يكون بتحديد موعدها أواخر هذا الشهر خصوصاً أن لافروف سيحط في قبرص في 27 الشهر الحالي، وستأتي زيارة بيروت بعد محادثاته القبرصية، أما إذا لم يتم تكليف الحريري ودخلت البلاد مرحلة جديدة من التأزم عندها ستكون الزيارة في حكم المؤجلة، لكن الأكيد أن الروس ينتظرون تطور الأوضاع ليحددوا مصير تلك الزيارة.

الأخبار/ ايلي الفرزلي

رأى أن بعد طبع آلاف مليارات الليرات خلال السنة الماضية، يريد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم استعادة هذه المليارات. في الخطوة الأولى تسبّب في رفع سعر الصرف وزيادة التضخم، وفي الخطوة الثانية يتسبّب في تخفيض الاستهلاك. بعيداً عن أضرار خيار كهذا، إلا أنه يؤدي إلى تخفيض سعر الصرف. تلك هدية أولى إلى سعد الحريري.