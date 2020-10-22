the new york times

القوات النيجيرية تطلق النار على المتظاهرين

فتحت الشرطة النيجيرية النار على متظاهرين في العاصمة التجارية لاغوس، حيث يتظاهر آلاف النيجيريين منذ أسابيع في جميع أنحاء البلاد، احتجاجاً على فرقة مكافحة السرقة الخاصة، التي تتهمها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بممارسة الابتزاز والمضايقة والتعذيب والقتل. واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن النيجيرية بقتل العديد من المتظاهرين السلميين في لاغوس. وأضاف المتحدث باسم المنظمة عيسى سنوسي أن قوات الأمن قتلت أشخاصاً عزلاً، وأن المنظمة تسعى للتحقيق في الأمر.

ynet

غارة جوية اسرائيلية في سوريا تقتل3 مقاتلين موالين لإيران

أطلق الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن صاروخاً أصاب مدرسة في قرية بريف القنيطرة الشمالي. وأضافت أن الصاروخ استهدف مدرسة في قرية الحرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

روسيا اليوم

المتظاهرون التايلانديون يمنحون رئيس الوزراء مهلة ثلاثة أيام للتنحي

حدد المتظاهرون التايلانديون مهلة ثلاثة أيام لرئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا للاستقالة، فيما سار عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مقر الحكومة لتقديم مطالبهم. وقال زعيم الاحتجاج باتسارافالي تاناكيتفيبولبون للحشد هدفنا اليوم واضح، أرسلنا خطابًا إلى برايوت وقبله ممثله، ووعد بأنه سيصل إليه. وأضاف زعيم الاحتجاج "معركتنا لم تنته طالما لم يستقل.. إذا لم يستقل في غضون ثلاثة أيام، فسيواجه الشعب مرة أخرى. ومنذ تموز، طالب المتظاهرون برحيل برايوت ووضع الدستور الجديد، كما يسعون إلى إصلاحات للحد من سلطة الملك ماها فاجيرالونغكورن.