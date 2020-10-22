الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون: هل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف معالجة الفساد واطلاق ورشة الاصلاح؟ قلت كلمتي ولن أمشي وسأقف في وجه من يمنع بناء الدولة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه قال كلمته ولن يمشي وسيظل على العهد والوعد، معتبرا أن الوضع المتردي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين. وشدد الرئيس عون على انه سيتحمل مسؤولياته في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة، متسائلا: "هل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد واطلاق ورشة الاصلاح؟.

وكالة الأناضول

إندونيسيا.. أكاديميون يحذرون جاكرتا من إهمال قضية فلسطين

حذّر أكاديميون إندونيسيون، حكومة بلادهم من إهمال القضية الفلسطينية، في خضم تطوير علاقاتها مع الإمارات.

جاء ذلك في معرض حديثهم عن العلاقات الإندونيسية الإماراتية، عقب تسمية شارع في أبو ظبي، باسم الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو. وفي حديثه للأناضول، أشاد محمد سياروني روفي، عضو الهيئة التدريسية بمركز الدراسات الاستراتيجية والعالمية بجامعة إندونيسيا، بإطلاق اسم "ويدودو" على شارع في أبو ظبي. وأضاف: "على إندونيسيا مواصلة دعمها لفلسطين التي تعرضت للتهميش مؤخراً، عقب تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس القبرصي: العلاقات مع مصر واليونان ليست موجهة ضد أي دولة

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، أن العلاقات مع مصر واليونان ليست موجهة ضد أي دولة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد القمة القبرصية اليونانية المصرية التي عقدت اليوم في العاصمة القبرصية نيقوسيا. وقال أنستاسيادس إن "هدف الدول الثلاث هو تحقيق الاستقرار والأمن في شرق المتوسط". وأشار إلى أهمية احترام السيادة لكل دولة حسب الاتفاقات الدولية.

وأوضح أن ممارسات تركيا غير القانونية تقوض الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن "التنقيب التركي في شرق المتوسط غير شرعي".