الجمهورية 22/10/2020

برشلونة بمدّد عقود لاعبيه

أعلن برشلونة الإسباني عن تجديد عقود 4 من لاعبيه، هم قطب الدفاع جيرارد بيكيه، الهولندي فرنكي دي يونغ، الحارس الألماني مارك – أندريه تير شتيغن والمدافع الفرنسي كليمان لانغليه، مضيفاً انه توصّل إلى اتفاق بشأن "تعديل موقّت للرواتب".

عودة تشيك... حارساً وإدارياً

إعادة تشيلسي الإنكليزي ضمّ الحارس التشيكي بيتر تشيك، المعتزل منذ نهاية موسم 2019، إلى صفوفه في الدور الانكليزي ليدافع عن عرينه في حال عدم توافر الحرّاس الآخرين لظروفٍ صحيّة بحسب ما اعلن النادي اللندني، حيث يشغل تشيك منصب المدير التقني.

أوزيل مستبعد عن الـ"بريميرليغ"

استبعد أرسنال صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل عن تشكيلته التي تخوض الدوري الإنكليزي، ليعزّز الشكوك حول إمكانية مواصلة مشواره مع "المدفعجيّة" في المستقبل.

30 مليون دولار خسائر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي تسجيل خسائر بلغت 23 مليون جنيه استرليني (30 مليون دولار) لموسم 2019-2020، الذي انتهى في 30 حزيران، متأثراً بتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا.

لو مدربا لكليبرز

أعلن نادي لوس أنجليس كليبرز، لمنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عن ترقية المدرب المستعد تايرون لو إلى منصب المدير الفني للفريق، خلفاً لدوك ريفرز المقال الشهر الماضي.