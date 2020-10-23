الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري من بعبدا: سأنكب على تشكيل الحكومة بسرعة وعازم على التزام العمل على وقف الانهيار

وزع المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري تصريح الحريري بعد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة ولدى مغادرته القصر الجمهوري، وجاء فيه: أطلعني فخامة رئيس الجمهورية مشكورا، بحضور دولة رئيس المجلس النيابي، على نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي افضت إلى تكليفي تشكيل الحكومة الجديدة. أتوجه بالشكر إلى الزملاء النواب، وبخاصة إلى الذين شرفوني بتسميتي لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية، التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها. واتوجه إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات الى حد اليأس، بأنني عازم على التزام وعدي المقطوع لهم، بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا، وعلى اعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت، وأنني سأنكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة، لأن الوقت داهم، والفرصة امام بلدنا الحبيب هي الوحيدة والاخيرة".

وكالة الأناضول

أنقرة تنتقد البيان الختامي لاجتماع قادة مصر واليونان وقبرص الرومية

انتقدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثلاثي الذي جرى أمس بين قادة مصر واليونان وإدارة قبرص الرومية. وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن "البيان الختامي للاجتماع الثلاثي الذي جرى في الشطر الرومي لجزيرة قبرص، تضمن ادعاءات واتهامات ضد تركيا، لا أساس لها من الصحة". وأكدت الخارجية رفضها التام لفحوى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثلاثي المذكور. وأشارت الخارجية التركية أن هذا التكتل الثلاثي الذي يدعي السعي من أجل إحلال السلام والتعاون والاسقرار شرق المتوسط، يستهدف تركيا بشكل متكرر، وأن هذا الاستهداف يوضح نواياه الحقيقية. وأكدت الخارجية التركية أن التعاون الحقيقي في شرق المتوسط لن يتم إلا بمشاركة القبارصة الأتراك وجميع البلدان المطلة على المتوسط.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"يعتقدون أننا أكثر الناس جنونا"... ترامب معلقا عل شائعات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على النظريات المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، قائلا: "يعتقدون أننا أكثر الناس جنونا، وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها أمام تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية، ساخرا من النظريات الأخيرة حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية: هذا الكمبيوتر المحمول (الذي وُجدت عليه المراسلات) يشكل كارثة بالنسبة لهم... لقد نسوا التقاطه، ما هذا بحق الجحيم؟ ثم قال شيف (رئيس لجنة المخابرات الأمريكية آدم شيف) إن روسيا فعلت ذلك، إنها روسيا، روسيا، روسيا". وأضاف ترامب، قائلا: "ربما يعتقدون أننا أكثر الناس جنونا"، على حد تعبيره. وكان رئيس لجنة المخابرات الأمريكية آدم شيف، قد صرح في وقت سابق، بأن نشر محتويات البريد الإلكتروني المتعلق بالسيناتور الأمريكي جو بايدن ونجله هو محاولة من قبل السلطات الروسية للقيام بحملة تضليل قبل الانتخابات الأمريكية، بحسب "واشنطن بوست". ونفى كل من رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، في وقت سابق، هذه الأنباء، مؤكدين أن نشر البريد الإلكتروني لنجل السيناتور الأمريكي لا علاقة له بروسيا. لكن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، جون راتكليف، عاد وقال، اليوم الخميس، إن روسيا وإيران تتخذان إجراءات لمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة لعام 2020.