الجمهورية/ جورج شاهين

نقل عن المراقبون من ديبلوماسيين وسياسيين قولهم إن مسار التأليف والتكليف الحكومي متلازمان الى حدٍ بعيد. وانّ الشروط التي تحكّمت بعملية التكليف ستسود وتُستنسخ في عملية التأليف، بمعزل عن الآليات الدستورية التي تحكم المرحلتين. وفي اعتقادهم، انّ محاولات البعض الجارية لاستثمار هذه المرحلة، للتعبير عن قدرات خارقة وإضافية يمتلكها، ستبوء بالفشل.

الجمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن مصادر مقربة من الثنائي الشيعي قولها أنّ تجربة الوزراء المستقلّين في أكثر من حكومة لم تؤتِ ثمارها مثلما يتصوّر البعض ويُسوّق، وتسأل. وتعتبر أنّ الأساس ليس أن يكون الوزير اختصاصياً أو مستقلاً أو لا، بل أن يكون لديه خبرة متنوعة في التعاطي مع الآخرين، وأن يعلم طبيعة الأمور في لبنان. وهذا لا يعني، بحسب هذه المصادر، عدم إدخال اختصاصيين أو غير حزبيين الى الحكومة، بل أن تؤمِن الكتل السياسية بالحكومة.

الديار/ناجي البستاني

نقل عن أوساط سياسية قولها أنّ عقبتين أساسيّتين تُواجهان عمليّة التشكيل، الأولى وُجود إصرار من جانب مُختلف القوى التي صوّتت لصالح تكليف رئيس "تيّار المُستقبل" على توحيد معيار التشكيل، بمعنى أنّه في حال تسمية أي جهة الوزراء التابعين لها، وفي حال إختارت أي جهة الوزارات التي ترغب بها، يجب تطبيق هذا المعيار على مُختلف القوى التي ستُشارك في الحُكومة، والعكس صحيح! وأضافت أنّ العقبة الثانية التي تُواجه عمليّة التشكيل تتمثّل في الإصرار على حُفظ موقع رئاسة الجُمهوريّة خلال عمليّة التشكيل، أي أن يكون لرئيس البلاد العماد ميشال عون دور مُهمّ في تحضير التشكيلة الحُكوميّة، مع أخذ مطالب "التيّار الوطني الحُرّ" في الإعتبار، خاصة ما يتناول منها الحصّة الوزاريّة المسيحيّة.

الديار/ محمد علوش

نقل عن مصادر مطلعة على ملف ترسيم الحدود قولها بين لبنان والعدو الإسرائيلي أن الجلسة المقبلة سترسم التوجه العام لهذا الملف، ويعوّل لبنان على الرغبة الأميركية بتسريع العملية، الأمر الذي يحتاج إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وهذا ما تدركه الإدارة الأميركية وستسعى إليه، كما ترى هذه المصادر أن الإدارة الأميركية تحتاج إلى حكومة لبنانية قادرة على مواكبة التفاوض للانتهاء منه بأسرع وقت، مشيرة إلى أن الرغبة "الإسرائيلية" بتعجيل التفاوض ليست واضحة بعد ولكنها ستتوضح خلال الجلسة المقبلة.

الشرق/ يحي جابر

قال إن لبنان امام مفترق بالغ الاهمية والدلالة، وامام "فرصة العمر" للحصول على الدعم الدولي غير المسبوق على هذا النحو… والانظار تتجه الى الاتي من الايام، وليس امام الجميع سوى مساعدة الحكومة المقبلة، للحصول على الدعم الدولي، والوفاء بالتزاماتها، ليس بوقف الانهيار فحسب، بل في اخراج لبنان من ازماته، ووضعه على طريق التعافي والنهوض السليم.

نداء الوطن/ طوني فرنسيس

رأى أن الرئيس سعد الحريري يقف أمام تحدّي تحقيق ما وعد به: تنفيذ ورقة الإصلاح، وإعادة إعمار ما دمّره إنفجار المرفأ بواسطة حكومة اختصاص من غير الحزبيين، كما أكّد أكثر من مرّة. وهذا التحدّي لمسه خلال استشاراته، فاللاعبون الكبار قالوها بوضوح: حكومة موسّعة تأخذ بالإعتبار مطالب الفرقاء إياهم... الذين يتحمّلون المسؤولية عن كل ما حلَّ بالبلد.