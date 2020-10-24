روسيا اليوم

مواقف الدول المعنية إزاء اتفاق جنيف حول ليبيا.. مصر تدعم وتركيا تغرد خارج السرب

تباينت مواقف الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إزاء الاتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في عموم البلاد تم توقيعه اليوم في جنيف بين طرفي النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة.

ورحبت مصر التي تعد أكبر حليف لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، بالاتفاق المبرم، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر بين طرفي النزاع استضافته مدينة الغردقة المصرية أواخر سبتمبر الماضي.

في المقابل، أعربت تركيا التي تقدم دعماً إلى حكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، عن تشاؤمها إزاء الاتفاق.

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة "ترحيباً حاراً" بالاتفاق المبرم بين الفرقاء الليبيين، مشددة على أنه يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب" و"يمهد الطريق لمزيد من التقدم" في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سينطلق الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حل دائم للصراع.

في غضون ذلك، أعرب المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على حسابه في "تويتر" عن دعمه لاتفاق جنيف، مشدداً على أن إعلان الأمم المتحدة عنه "مرحب به جداً".

روسيا اليوم

الكرملين: السباق على "قلة الحب" لروسيا أصبح أمرا مألوفا في الانتخابات الأمريكية

عبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أسف موسكو من حقيقة أن السباق على إظهار أكبر قدر من "عدم حب روسيا" أصبح سمة دائمة لكافة العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة. وقال بيسكوف للصحفيين: "نعي هذا الأمر جيداً ولا يمكننا إلا التعبير عن أسفنا". وأوضح أن الكرملين لم يتابع مناظرات المرشحين للرئاسة الأمريكية، لكنه "اطلع على تقارير إعلامية عديدة حول هذا الموضوع"، وأضاف: "في نهاية الأمر، فإن الناخب الأمريكي والأمريكيين العاديين هم من تستهدفهم هذه المناظرات، ويتعين عليهم، وليس علينا، الحكم بمن فاز في هذه المناظرات".