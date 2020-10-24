الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون امل في ان يساهم مبلغ ال100 مليار ليرة في التخفيف من معاناة متضرري انفجار المرفأ

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أمله في أن "يساهم مبلغ الـ100 مليار ليرة الذي صرف بناء على طلبه، في التخفيف من معاناة أصحاب الوحدات السكنية المتضررة نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي"، وأكد أنه "سيتابع العمل على تأمين اعتماد إضافي بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية لتغطية باقي الكلفة المترتبة لاصلاح المنازل المتضررة".

وكالة الأناضول

أكار: أنقرة وأثينا تلغيان مناورتهما المضادة شرق المتوسط

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناورتهما المضادة شرق المتوسط، بناء على مقترح من بلاده. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أكار، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال أكار إن تركيا تؤيد حل المشاكل عبر القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحل والحوار السياسي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

حمدوك يرحب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رحّب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يقضي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك إن هذا الإجراء يعتبر مقدمة، نحو استعادة وضع الحصانة السيادية للسودان بإجازة قانون سلام السودان، والذي يُحصّن البلاد من أي دعاوى مشابهة في المستقبل.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تحث الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة لتايوان

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين تحث الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة والاتصال العسكري مع تايوان وإلغاء خطط مبيعات الأسلحة ذات الصلة لتجنب تدمير العلاقات الصينية-الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بشكل أكبر. وأدلى تشاو لي جيان بهذه التصريحات عندما طلب منه التعليق على الخطط الأمريكية لبيع ثلاثة أنظمة للأسلحة بقيمة 1.8 مليار دولار إلى تايوان.