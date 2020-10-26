الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية التقى الحريري وتسجيل تقدم في ملف تأليف الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتداولا في ملف التأليف، وقد سجل تقدم في هذا المجال، بحسب المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.

وكالة الأناضول

بموجب اتفاقية ثنائية.. عشرات الجنود الليبيين يتدربون بتركيا

أعلن الجيش الليبي، أن العشرات من أفراده يواصلون تلقي التدريب في تركيا، بموجب اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين البلدين. جاء ذلك في تغريدة مرفقة بصور نشرها المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" (تابعة للجيش)، عبر "تويتر"، لتدريب بحري لبعض الجنود الليبيين. وقال المركز في التغريدة، إن 160 فرداً من الجيش الليبي يتلقون التدريب ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة أشهر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بايدن للأمريكيين: افعلوا مثل أوباما… شاركوا في "التصويت المبكر"

نشر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مقطع فيديو يدعو فيه الأمريكيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن طريق التصويت المبكر. ويظهر الفيديو أوباما، المنتمي للحزب الديمقراطي، جالساً على مكتبه الخاص مع تعليق "ضع خطتك الخاصة بالتصويت المبكر". ويقول: "في 2020 نبدأ مبكراً في كل شيء وخاصة في التصويت لاختيار الرئيس الأمريكي المقبل".

وكالة أنباء شينخوا

سلطة الصحة الصينية ترسل مجموعة عمل إلى شينجيانغ

أرسلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، مجموعة عمل إلى منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين، للإشراف على جهود السيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). قالت سلطات الصحة المحلية إن شينجيانغ سجلت حالة إصابة واحدة بكوفيد-19 بدون أعراض يوم السبت. كانت الحالة لشابة قروية (17 عاماً) من كشغر، ووضعت في الحجر الصحي لتخضع لمتابعة طبية في مستشفى مخصص في كشغر.