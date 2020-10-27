الجزيرة - السعودية

الحياد الكربوني أولوية في اجتماعات القيادة الصينية

ستناقش القيادة الشيوعية الصينية تعهدات طموحة للرئيس شي جينبينغ بتحقيق الحياد الكربوني وذلك في اجتماعات بدأت الاثنين حول الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد للسنوات الخمس المقبلة. والأهداف المناخية للدولة التي تعد أكبر مصدر للتلوث في العالم والمتوقع أن تبلغ انبعاثاتها الذروة في 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بعد 30 سنة، هي أكثر تحرك بيئي ملموس أعلنته بكين حتى الآن، لكن تفاصيلها المعلنة قليلة. وتنعقد هذه الاجتماعات خلف أبواب مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام. وعادة ما يخرج الاجتماع ببيان يعرض القرارات التي تتخذها القيادة. ثم تطرح مسودة الخطة الخمسية للصين أمام البرلمان للموافقة الرسمية.

أخبار الخليج - البحرين

سفينة البحرين «الزبارة» تبدأ رحلة مغادرتها من بريطانيا إلى المملكة

بحرت سفينة مملكة البحرين (الزبارة) من ميناء فالموث في المملكة المتحدة لتبدأ رحلة المغادرة من بريطانيا إلى مملكة البحرين مرورًا بعدد من موانئ الدول الشقيقة والصديقة، وقد أجري لها حفل توديع حيث رافقتها سفينة جلالة الملكة تامار حتى حدود المياه الإقليمية البريطانية، وخلال رحلة وصولها إلى الوطن ستقوم السفينة بزيارات رسمية لبعض القواعد البحرية في الدول الشقيقة. وتعتبر سفينة مملكة البحرين (الزبارة) إحدى سفن الدورية الحديثة والمطورة من نوع «OPV» من صناعة شركة «BAE Systems» العريقة، وتقوم بأعمال الدورية الساحلية البعيدة لما لها من قدرة واستدامة على البقاء لأوقات طويلة وفي مختلف الظروف الجوية في عرض البحر. وكانت سفينة مملكة البحرين (الزبارة) قد شهدت رفع علم مملكة البحرين في احتفال حضره الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والملحق العسكري البحريني في مطلع شهر أغسطس من العام الحالي في مدينة بورتسموث بجنوب بريطانيا، لتنضم بذلك لسلاح البحرية الملكي البحريني مضيفة إلى امكانياته قدرات جديدة متطورة تسهم في رفع كفاءته وتدعيم جاهزيته بجانب المنظومات الحديثة والسفن البحرية المتقدمة التي يمتلكها سلاح البحرية الملكي البحريني لقوة دفاع البحرين.