الوكالة الوطنية للإعلام

اجتماع في المالية أفضى الى التزام متعهدي كنس النفايات مباشرة أعمالهم ليل اليوم الاثنين

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قبل ظهر اليوم، وفدا ضم النائبين أمين شري وفادي علامة ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام وممثلين عن الشركات المتعهدة كنس النفايات وجمعها في مختلف المناطق وأوضح شري بعد اللقاء أن أزمة النفايات في الضاحية الجنوبية والمتن وكسروان والشوف وعاليه، استدعت عقد اجتماع عاجل مع الوزير وزني في حضور المتعهدين، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية هي موضوع تحويل الحوالات من الدولار إلى الليرة اللبناني، أضاف شري: طرحت اقتراحات وافق معالي الوزير وزني على تبني أحدها وهو محل قبول من المتعهدين على أن يتولى الوزير نقلها إلى حاكم مصرف لبنان لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وأعلن أن المتعهدين التزموا مباشرة أعمالهم ليل اليوم الإثنين.

وكالة الأناضول

علييف: المقاتلات التركية ستظهر نفسها في حال تعرضنا لعدوان خارجي

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، "إن طائرات "أف-16" التركية قَدِمت إلى أذربيجان سابقا لإجراء مناورات مشتركة، وأنه في حال التعرض لهجوم خارجي فإنها ستظهر نفسها، وأضاف علييف في خطاب لشعب بلاده، الاثنين: إن من يريدون وقف إطلاق النار يرسلون أسلحة إلى أرمينيا، وإن لديه قائمة بأسماء تلك البلدان. وأردف أقول لداعمي أرمينيا إن أردتم إنقاذها فقولوا لها أن تنسحب من أراضينا، وهي بكلمة منكم ستنسحب، وأوضح علييف أن بلاده قبلت وقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى والقتلى، لكن أرمينيا انتهكت الاتفاق بعد بضع دقائق، وأكد أن إقليم "قره باغ" هي أراضي أذربيجانية منذ الأزل وستبقى إلى الأبد أذربيجانية، وأن الشعب الأذربيجاني عاش فيها منذ قرون في حين ان الأرمن قدموا إليها كمهاجرين، ولفت أن اللوبي الأرمني خلق تصورا خاطئا في الرأي العام العالمي من خلال تقديم معلومات خاطئة عن المنطقة والصراعي التاريخي فيها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وسط نشاط متزايد... "سو-27" روسية تعترض طائرات ألمانية وأمريكية فوق بحر البلطيق

أعلن مركز قيادة الدفاع الوطني الروسي عن اعتراض المقاتلة الروسية "سو-27" لطائرة دورية تابعة للبحرية الألمانية وطائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق بحر البلطيق. وجاء في بيان المركز الروسي، اليوم الاثنين: رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق يوم 26 أكتوبر 2020 هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية. وأضاف البيان: حدد طاقم المقاتلة الروسية "سو-27" بشكل تسلسلي الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية تابعة للبحرية الألمانية من طراز "أوريون" وطائرة الاستطلاع "يو- 2أس" التابعة لسلاح الجو الأمريكي، ومن ثم قام بمرافقتهما فوق بحر البلطيق". وعادت المقاتلة الروسية إلى مكانها بعد أن ابتعدت الطائرات العسكرية الأجنبية عن الحدود الروسية. وختم البيان: تمت الرحلة بأكملها، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.