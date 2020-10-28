الشرق الأوسط 26/10/2020

الأسهم السعودية تسجل أكبر تراجع يومي في 5 شهور

سجلت سوق الأسهم السعودية أمس أكبر تراجع يومية لجلسة تداول منذ 5 شهور إذ أقفل المؤشر العام جلسة مطلع الأسبوع على انخفاض بنسبة 4.1 في المائة عند 8155 نقطة، متراجعاً 351 مقطة. ويمثل التراجع الحاد في جلسة واحدة الأكبر منذ أيار الماضي ذروة الإغلاق الاقتصادي الاحترازيمن جائحة كورونا – حيث سجلت سوق الأسهم انخفاضاّ بنسبة 7.4 في المائة بخسارة 527 نقطة. ولم تسهم الأرباح المعلنة لأول مرة من قبل شركة "سابك" إحدى الشركات المؤثرة في المؤشر العام في وقف التراجع، بيد أن تحليلات فنية تشير إلى أن سوق الأسهم بالغت في مرحلة الصعود خلال الفترة الماضية لتصل إلى مستويات 8400 نقطة، إذ كان لا بد من موجة تصحيح يرفضها واقع تنامي المؤشر العام استمرت من ( حزيران) الماضي حينما كان المؤشر عند 6500 نقطة.

الجمهورية 27/10/2020

تراجع أرباح البنك العربي: "كورونا" ولبنان

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 215.2 مليون دولار، للفترة المنتهية في 30 أيلول 2020، مقارنة مع 668.9 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 68%. وتأثرت أرباح مجموعة البنك العربي سلبياً، خلال الاشهر الـــ9 الاولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الاضافية التي قام البنك برصدها احترازياً، لمواجهة التراجع الاقتصادي. وبلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 808 ملايين دولار، بتراجع 22% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد، وكذلك انخفاض صافي العمولات. كما نمت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 37.5 مليار دولار، مقارنة بـــ34.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.3 مليارات دولار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% في نهاية التسعة أشهر من العام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة. وقال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة:" تكبّد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا أدّت إلى فرض اعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، وإلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة". من جهته، أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي: أنّ البنك العربي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، وأنّ المخصصات الاضافية تمّ رصدها بناءً على المعيار الدولي للتقارير المالية بالاضافة إلى مخصصات عامة، قام البنك ببنائها، نتيجة للاوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.