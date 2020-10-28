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على غرار لقاء عصر الأحد بعيدا" من عدسات الكاميرات اجتماع ثالث في خلال خمسة أيام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري حصل أمس في قصر بعبدا حيث كان عرض للوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم...

المنار

ضمن اجواء التفاهم لا تزال الامور، وبالكتمان يستعين المعنيون لقضاء الحوائج الحكومية التي تتكثف لاجلها اللقاءات والاتصالات. لقاء ثالث بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا بعيدا عن الاعلام، عرض الوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقق من تقدم حتى الآن، كما اعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية.

nbn

يمضي المركب الحكومي في إبحاره الهادئ على أمل بلوغه شاطئ التأليف بنجاح. الأجواء المحيطة بجهود التأليف لا تزال تحافظ على إيجابياتها أقله بالإستناد إلى المعلومات القليلة التي تخترق جدران الكتمان بإنتظار أن تقترن هذه الإيجابيات بترجمات عملية حاسمة.

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كل شيء يوحي ان التشكيلة الحكومية تنجز بسرعة. لكن السرعة لا تعني التسرع، وخصوصا انه يرافقها تكتم شديد يقارب السرية. للمرة الثالثة في غضون اربعة ايام يزور رئيس الحكومة المكلف بعبدا ويجتمع بالرئيس عون، وذلك في جو من التفاهم على ما تحقق حتى الان من تقدم، كما ذكرت السطور القليلة الصادرة عن قصر بعبدا.

NTV

وفي اللقاء الثالث بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري اليوم جرى الحفاظ على وضعية عدم التسريب واكتفى إعلام بعبدا بتسطير بيان حبي يؤكد أن الرئيسين استعرضا الوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم والتقدم هذا مني بموقفين على قدر من الإيجابية إذ أغدق نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مرونة الحزب وانفتاحه على الخطوات التي تنجز تأليف الحكومة فيما أعلن تكتل لبنان القوي أنه لايزال ملتزما الى أقصى الدرجات تسهيل ولادة الحكومة والتمسك بوحدة المعايير وعدالتها

OTV

فبعد الزيارة الثالثة التي قام بها اليوم الحريري لبعبدا، اكتفى القصر الجمهوري بالاشارة الى جو من التفاهم على ما تحقق حتى الان من تقدم. اما في المواقف، فالبارز تأكيد تكتل لبنان القوي التزامه الى أقصى الدرجات تسهيل ولادة الحكومة، والتمسك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه الكتل والمكونات.

LBC

بداية، لا يطلب المواطن حقه مجانا بل يدفع "حقه"، الدواء لا يتوافر لأن تأمينه عالق بين المستورد والمصنع والمصارف ومصرف لبنان، فيختفي الدواء من رفوف الصيدليات. وما يقال عن الدواء يقال عن المستلزمات الطبية التي تريد المستشفيات سعرها "كاش" والأفضلية لمن لديه كاش.

الميادين

أكد مدير ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غبريسوس، أنه "لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم في المعركة ضد "​كوفيد 19​"، مع تجدد تفشي الوباء في ​أوروبا​ كما في ​الولايات المتحدة​.

الجزيرة

شارك مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية ل​حقوق الإنسان​ السفير ​هيثم ابو سعيد​ بالجلسة السادسة للمجلس الدولي للحقوق حول "الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالشركات عبر الوطنية"، وألقى كلمة في اليوم الأول معتبراً أن عنوان المؤتمر يمكن إدراجه ايضا في ​السياسة​ من خلال ليس فقط عمل دبلوماسي وانما سياسي وأمني بامتياز ضمن مخطط أكبر نسميه المخططات الاقتصادية العليا للدول وخصوصا اذا ما قمنا بتحليل احداث أليمة حصلت في الشرق الأوسط.

العربية

أشاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مرشّحته ​إيمي كوني باريت​ قاضية في المحكمة العليا، واصفاً هذا الحدث بأنّه "يوم تاريخي ل​أميركا​".