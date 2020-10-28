لبنان الحر

الرئيس عون التقى النائب طلال ارسلان ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب وتناول البحث الوضع الحكومي

صوت لبنان

اشار نقيب الصيادلة ​غسان الامين​ الى ان هناك عدد قليل جدا من الصيادلة يهرب ​الدواء​، موضحا بان ​الفساد​ يضرب كل القطاعات في ​المجتمع اللبناني​، داعيا الى اشد العقوبات على الذين يهربون الدواء، واعتبر بان اهم شيء قامت به ​وزارة الصحة​ هو عملية متابعة بيع الدواء من المصدر، ومنذ بدء عمليات التفتيش تم اعادة تفعيل تسليم الدواء الى ​الصيدليات​.

radio orient

جال ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ ​القاضي مروان عبود​ في منطقة ​الجميزة​ يرافقه عدد من مهندسي مصلحة الهندسة في ​بلدية بيروت​ حيث تفقد عمليات اعادة ترميم الأبنية والشقق والمؤسسات التي طالها الضرر وتدمر جزء منها جراء ​انفجار​ مرفأ بيروت فيالرابع من آب الماضي.

اذاعة النور

استقبل ​وزير المالية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​، سفير المانيا في ​لبنان​ اندرياس كيندل وبحث معه في التعاون بين البلدين والدعم الألماني للبنان".

صوت المدى

إعتبر أمين سرّ تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "عمل الحكومة هو المهمّ، وليس تركيبتها، الأساس في الاسماء التي يجب ان تأتي على ضوء مواصفات مهمّتها، لأنّ المرحلة المقبلة مصيرية، لا بل وجودية للبنان، فإذا فشلت الحكومة هذه المرّة في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة محلياً ودولياً، فـ"العوض بسلامة لبنان".