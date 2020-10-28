قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، إن تنظيم "داعش" الإرهابي، لا يزال يشكل تهديدا كبيرا، بعد عام من القضاء على زعيمه أبو بكر البغدادي, ومن الضروري أن نواصل الضغط على فلول داعش في العراق وسوريا، والاستمرار في تعزيز جهودنا الجماعية لهزيمة خلايا وشبكات داعش في جميع أنحاء العالم".

شهدت مدينة فيلادلفيا الأميركية حملة نهب للمتاجر بعد مقتل شاب أسود البشرة على يد اثنين من الشرطة خلال اطلاق النار عليه أمام المارة، وقالت الشرطة أن نحو الف شخص قاموا بعمليات نهب في منطقتين.

أعرب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، عن ثقته بأن تصدير الأسلحة قد يدر على طهران أرباحا طائلة بعد رفع حظر التسليح عنها,وقال "لدينا نوعية جيدة جدا من الأسلحة، والدول التي كانت تبيعنا الأسلحة في الماضي، يرغب في شراء أسلحة من إيران الآن".

حكمت محكمة في اسطنبول على نظمي ميتي جانتورك، ضابط الأمن التركي في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، بالسجن خمس سنوات وشهرين بتهمة مساعدة الشبكة التي تتهمها أنقرة بمحاولة انقلاب عام 2016. إلا أن المحكمة لم تعتقل جانتورك، مما يعني أنه سيكون حرا في انتظار الاستئناف.

دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تركيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، غداة دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية,وقال "من الطبيعي أن يشعر كل واحد منا بالصدمة حين تتدخل قوى أجنبية فيما يجري بفرنسا"، مضيفا أنه يشير إلى تركيا وإلى باكستان حيث وافق البرلمان على قرار يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من باريس.