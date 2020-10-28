الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصادر سياسية قولها بأنّ الاجتماع الذي حصل عصر امس بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا، وضع النقاط على الحروف وخرق جداراً في التشكيلة، في جو من التفاهم على حكومة من 20 وزيراً، كما قدّم الحريري خارطة طريق أولية تناولت توزيع الحقائب وحصة كل طائفة، لكنه خرج من بعبدا من دون الادلاء باي تصريح، وهذا التصرّف رأت فيه المصادر المذكورة بأنه يُطبّق مقولة "لا تقول فول تيصير بالمكيول"، خصوصاً ان المجتمع الدولي يترقبنا بقوة، وينتظر منا التوافق النهائي والعمل الجديّ وتحقيق الاصلاحات في اقرب وقت، وإلا فلا شيء في المقابل من ناحية المساعدات المالية، لانّ الانظار ستكون شاخصة اليهم داخلياً وخارجياً، آملة ان يكونوا على قدر مهماتهم الشاقة التي تنتظرهم.

الديار/محمد علوش

نقل عن مصادر سياسية مطّلعة على ملف تشكيل الحكومة قولها إن في الحكومات الماضية، كانت القوى السياسية تتصارع على الحقائب التي تصنف سيادية، لكن أهمية تلك الحقائب تراجعت في الوقت الراهن، نظراً إلى أن الإستحقاقات التي تنتظر البلاد في المرحلة المقبلة لا ترتبط بها، باستثناء "المالية"، الأمر الذي يفسر إستعداد بعض الأفرقاء للتخلي عن حقائب سيادية مقابل الحصول على أخرى تصنف خدماتية، كطرح رئيس الحكومة المكلف إستبدال "الداخلية" بـ"الطاقة والمياه". كما أكدت هذه المصادر أنه من الضروري الإشارة إلى أن الحقائب، التي يمكن القول أنها «دسمة»، ستكون تلك المرتبطة بمشاريع كبرى في المرحلة المقبلة، نتيجة التفاهم مع صندوق النقد الدولي أو الجهات المانحة الأخرى، كوزارة الطاقة، حيث الحديث عن إصلاح قطاع الكهرباء، أو"الإتصالات" التي ستكون على موعد مع مناقصات جديدة، أو "البيئة" التي من المفترض أن تطال المشاريع المتعلقة بمعالجة ملف النفايات.

اللواء/حسين زلغوط

نقل عن أوساط سياسية أن نصائح دولية وخاصة فرنسية تبلغها الرئيس المكلف سعد الحريري بضرورة الإسراع في تأليف حكومته التي تعتبر الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوضع اللبناني من دون ان تحدد أية معايير مطلوبة لهذه الحكومة، في دلالة واضحة على ان ما يهم المجتمع الدولي هو وجود حكومة تستطيع ان تُلبّي طموحات الداخل من خلال استقرار اجتماعي، وكذلك تُلبّي رغبات الخارج في اتخاذ القرارات الإصلاحية التي تفتح الطريق امام المساعدات الدولية. مضيفةً هذه الأوساط ان رهان أي فريق لبناني على استحقاقات خارجية لا سيما الانتخابات الأميركية هو رهان خاطئ خصوصاً ان الوضع اللبناني لم يعد في مقدوره ان يتحمل مثل هكذا رهانات غير مضمونة النتائج.

الجمهورية/عماد مرمل

نقل عن الفرنسيون قولهم أنه يجب تشكيل الحكومة هذا الأسبوع، اذا أمكن، معتبرين انه يجب أن تتم الاستفادة من دينامية التكليف والايجابيات التي تَلته على مستوى المواقف السياسية، من أجل إنجاز التأليف في أقرب وقت، قبل أن تطرأ ايّ تطورات غير محسوبة من شأنها تنفيس تلك الدينامية. ولا تمانع باريس في أن تَتشكّل الحكومة من وزراء اختصاصيين، لديهم هَوى أو ميل سياسي ومُرضى عنهم من قبل القوى الداخلية، شرط أن يتحلّوا بالشخصية القوية وألّا يخضعوا الى إرادة تلك القوى في كل شاردة وواردة.

نداء الوطن/ الآن سركيس

اعتبر أن عدم حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بيروت يأتي في سياق تأجيل الزيارة لا إلغائها، وتؤكد المعلومات أن لافروف الذي يعمل على ملفات كبيرة في المنطقة يود الحديث مع الأصيل، أي أنه سيأتي إلى بيروت من أجل الحديث مع الحكومة الجديدة ويجري محادثات رسمية مع نظيره اللبناني ومع رئيس الحكومة سعد الحريري، إذا ما نجح في تأليف الحكومة، لذلك فان لافروف قد يزور لبنان بعد نيل الحكومة الثقة، أما عرقلة الولادة الحكومية فتعني أن لا زيارة روسية إلى بيروت.